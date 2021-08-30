Владимиром Пыльченко и попыталась узнать, что же все-таки происходит за закрытыми дверями в зале суда. Пресс-служба штаба Виктора Бабарико поговорила с адвокатом Марии Колесниковойи попыталась узнать, что же все-таки происходит за закрытыми дверями в зале суда.





Спойлер: рассказать Владимир практически ничего не может. Уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака скрыто буквально за семью печатями — адвокаты и фигуранты находятся под подпиской, за разглашение данных грозит уголовная ответственность.





От общественности скрыты имена следователей, детали обвинения, собранные следствием доказательства вины Максима и Марии. Адвокаты фактически не могут рассказать, на чем строится линия защиты. Беларусы не смогут услышать последнее слово Маши и Максима.





Все, что мы знаем про суть обвинения — это информация из пресс-релиза Генпрокуратуры. Только вот понять из этого пресс-релиза практически ничего невозможно. Если дело против Виктора Бабарико государственные СМИ активно освещали еще до начала суда, то про Марию Колесникову и Максима Знака молчат. Ни деталей, ни фильмов, которые бы вскрывали “тайный сговор”.





Есть только один пресс-релиз Генпрокуратуры.





— В чем же, по версии следствия, заключался план “тайного преступного сговора с целью захвата государственной власти неконституционным путем”?





— Пояснить это будет довольно проблематично, поскольку даже по итогам судебного следствия, огласив все собранные по уголовному делу материалы, защите так и не стал понятен в достаточной мере ни план, ни механизм захвата власти, о котором говорится в обвинении.





Это, кстати говоря, одна из причин, в связи с которой защитой обжаловалось предъявленное обвинение, так как той конкретики, которая определена Уголовно-процессуальным кодексом, постановление о привлечении в качестве обвиняемого не содержало.





— И как в таких условиях вы осуществляете защиту?





— Смотрите, обвинение должно находить свое подтверждение материалами дела. Если доводы обвинения не подкреплены допустимыми, достоверными и достаточными в своей совокупности доказательствами, это позволяет утверждать как минимум о недоказанности деяния, если не об отсутствии такового вообще.





— Почему процесс сделали закрытым, если само обвинение затрагивает, исходя из формулировок, публичную деятельность?





— Нужно понимать, что разбирательство уголовных дел в судах открытое в принципе. И независимо от того, публичную деятельность осуществлял обвиняемый или нет. Бывают исключения, вызванные объективными и понятными причинами, и они предусмотрены УПК.





В нашем случае суд счел, что материалы дела содержат сведения об организации, тактике и методах осуществления оперативно-розыскной деятельности, в связи с чем рассмотрение дела должно пройти в закрытом судебном разбирательстве.





Лично я так и не увидел законных оснований для рассмотрения дела в закрытом формате, как и тех сведений, в связи с которыми принято такое решение.





— Расскажите, а сколько всего томов в уголовном деле? На какой стадии сейчас судебный процесс?





— Дело достаточно объемное. В нем 41 том. В среднем в одном томе содержится около 250-280 листов. На данный момент все тома оглашены — и мы находимся в стадии судебных прений. В понедельник 30 августа, а это будет 17 день судебного заседания, прения продолжатся, и можно прогнозировать, что в этот день все участники выступят, в том числе Мария и Максим скажут последнее слово.





— Как-то очень быстро проходит суд…





— Пожалуй, соглашусь с вами. С такими темпами рассмотрения дела в своей практике я еще не сталкивался.





— И через пару дней будет приговор?





— Когда будет постановлен приговор — мы можем только предполагать. О дате и времени объявит суд. Но я не думаю, что это произойдет так скоро, как вы говорите. С учетом объема дела и продолжительности судебных прений, я бы ожидал приговор через несколько дней.





— А что делают Мария и Максим во время заседания? Как они вообще?





— И Мария, и Максим весьма активно включились в процесс и давали пояснения почти по каждому тому уголовного дела. Настроение у них боевое, запал есть. Жаль, что общественность не имеет возможность за этим наблюдать.





— А для чего Маша и Максим так активно участвуют, если процесс закрытый?





— Я об этом не спрашивал, но если человек настаивает на своей невиновности, то, согласитесь, он должен бороться до победы. Я думаю, это главный мотив.





— О чем будет просить суд защита?





— Об оправдании, разумеется. В том, что Мария непричастна к тем преступлениям, которые ей вменяются, я не сомневаюсь.