Бывшего ОМОНовца задержали за участие в протестах 9-11 августа
В СИЗО-1 на Володарского по «протестной статье» Уголовного кодекса содержится 40-летний экс-сотрудник ОМОНа Максим Климович
Как сообщает правозащитный центр «Весна», Максим решил уйти со службы еще в 2010 году — после событий на выборах, но официально уволился только в 2012 году.
В начале лета 2021 года он переехал жить в Польшу, но в августе опять приехал в Беларусь, а 17 августа к нему домой в а/г Хатежино пришли силовики с обыском по ст. 342 УК («действия, грубо нарушающие общественный порядок») и задержали.
По какой статье его обвиняют пока неизвестно.
У Максима дома жена и трое детей.
15:08 30/08/2021
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