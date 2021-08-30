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Бывшего ОМОНовца задержали за участие в протестах 9-11 августа

В СИЗО-1 на Володарского по «протестной статье» Уголовного кодекса содержится 40-летний экс-сотрудник ОМОНа Максим Климович

Как сообщает правозащитный центр «Весна», Максим решил уйти со службы еще в 2010 году — после событий на выборах, но официально уволился только в 2012 году. 

В начале лета 2021 года он переехал жить в Польшу, но в августе опять приехал в Беларусь, а 17 августа к нему домой в а/г Хатежино пришли силовики с обыском по ст. 342 УК («действия, грубо нарушающие общественный порядок») и задержали. 

По какой статье его обвиняют пока неизвестно.

У Максима дома жена и трое детей.
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