По версии следствия, Рабцевич и Кувшинов, "действуя совместно с неустановленными лицами, обеспечили изготовление и представление в территориальную инспекцию МНС необоснованного заявления о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг)".





В итоге более Br38 тыс. были возвращены на счет компании. "После чего обвиняемые завладели ими и распорядились по своему усмотрению", - сообщили в Генпрокуратуре.





"В ходе предварительного следствия обвиняемые признали свою вину в полном объеме и дали показания об обстоятельствах преступления. Возместили причиненный ущерб и уплатили уголовно-правовую компенсацию в размере свыше Br77 тыс.", добавили в надзорном ведомстве.





Напомним, Дело PandaDoc было открыто вскоре после того, как основатель компании Микита Микадо объявил, что будет помогать белорусским силовикам, не желающим участвовать в подавлении акций протеста.Четырех сотрудников компании - директора Дмитрия Рабцевича, менеджера Виктора Кувшинова, бухгалтера Юлию Шардыко и эйчара Владислава Михолапа - обвинили в хищении около Br107 тыс. Позже статья была переквалифицирована.





На следующий день после визита Александра Лукашенко в СИЗО КГБ 11 октября 2020 года директора PandaDoc Дмитрия Рабцевича выпустили под домашний арест. Затем мера пресечения была изменена Юлии Шардыко и Владиславу Михолапу. Последний фигурант дела - Виктор Кувшинов - вышел на свободу 20 августа 2021 года.