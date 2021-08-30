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Генпрокуратура: дело PandaDoc прекращено после возмещения ущерба и выплаты компенсации

Генеральная прокуратура рассказала, почему прекратила производство по уголовному делу в отношении директора IT-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича и менеджера Виктора Кувшинова.

По версии следствия, Рабцевич и Кувшинов, "действуя совместно с неустановленными лицами, обеспечили изготовление и представление в территориальную инспекцию МНС необоснованного заявления о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг)".

В итоге более Br38 тыс. были возвращены на счет компании. "После чего обвиняемые завладели ими и распорядились по своему усмотрению", - сообщили в Генпрокуратуре.

"В ходе предварительного следствия обвиняемые признали свою вину в полном объеме и дали показания об обстоятельствах преступления. Возместили причиненный ущерб и уплатили уголовно-правовую компенсацию в размере свыше Br77 тыс.", добавили в надзорном ведомстве.

Напомним, Дело PandaDoc было открыто вскоре после того, как основатель компании Микита Микадо объявил, что будет помогать белорусским силовикам, не желающим участвовать в подавлении акций протеста.Четырех сотрудников компании - директора Дмитрия Рабцевича, менеджера Виктора Кувшинова, бухгалтера Юлию Шардыко и эйчара Владислава Михолапа - обвинили в хищении около Br107 тыс. Позже статья была переквалифицирована. 

На следующий день после визита Александра Лукашенко в СИЗО КГБ 11 октября 2020 года директора PandaDoc Дмитрия Рабцевича выпустили под домашний арест. Затем мера пресечения была изменена Юлии Шардыко и Владиславу Михолапу. Последний фигурант дела - Виктор Кувшинов - вышел на свободу 20 августа 2021 года. 
Источник: belmarket.by
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