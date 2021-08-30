– Министр образования Игорь Карпенко заявил: мы должны прекратить публично критиковать учителя, чтобы не подрывать его авторитет в глазах школьника. Разделяете ли это мнение?





– Наверное, критиковать учителя необходимо, если он заслуживает этого. Но на мой взгляд, ситуация здесь сложнее.





Если судить по тому, что обсуждалось на недавнем Республиканском педсовете, то речь идет о попытке государства минимизировать участие заинтересованных сторон, то есть родителей и учащихся, в управлении образовательным процессом.





Думаю, когда предлагают прекратить критиковать учителя, имеется в виду эта установка.





А участие заинтересованных сторон в выработке стратегии образовательного процесса – принципиальный вопрос. Даже по закону управление образованием у нас государственно-общественное.





При сокращении участия общественности в управлении образованием ситуация серьезным образом ухудшается. Государство сокращает возможности услышать голос участников образовательного процесса. А те же учащиеся в высшей школе фактически выступают в качестве клиентов.





Но теперь дается установка: образование – это не сфера услуг, это область государственной политики. Клиент, потребитель лишается своего голоса в управлении процессом.





А какая в целом проблема нашего образования (если опустить политические моменты)? Как раз слабое участие общественности в управлении образовательным процессом.





Теперь получается, что это участие еще больше сокращается вместо того, чтобы расширяться. В любимой министром Карпенко Финляндии всё наоборот.





Кстати, министр образования довольно странно высказался о прекращении публичной критики учителя: сказал, что для этого есть другие формы: педсоветы, родительские собрания, коллегии министерства.





Думаю, выполняя данные ему установки, министр все же пытается хоть как-то балансировать, чувствуя запрос на эволюцию системы образования.





– Лукашенко на Республиканском педсовете заявил: школа не может быть вне политики, но политика там может быть только государственная. Можно ли через школу сделать из подростков сторонников режима?





– Школу-то конечно можно стандартизировать, подчинить единой воли, но что можно сделать с головами учащихся? Боюсь, сегодня они не только в школе получают свои знания и жизненные установки. И зачастую даже не от родителей.





Теперь у учащихся гораздо более широкий выбор благодаря интернету. И старые методы промывания мозгов, скорее всего, большого эффекта не дадут.





Каждый кризис показывает, что усилия властей оказываются недостаточно эффективными, хотя они и болезненно сказываются на системе образования.







