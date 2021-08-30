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Дунаев: Старые методы промывания мозгов эффекта не дадут

Профессор Владимир Дунаев, член Общественного Болонского комитета объяснил «Белорусскому партизану», что стоит за призывом министра образования прекратить публичную критику учителей.

Дунаев: Старые методы промывания мозгов эффекта не дадут
– Министр образования Игорь Карпенко заявил: мы должны прекратить публично критиковать учителя, чтобы не подрывать его авторитет в глазах школьника. Разделяете ли это мнение?

– Наверное, критиковать учителя необходимо, если он заслуживает этого. Но на мой взгляд, ситуация здесь сложнее. 

Если судить по тому, что обсуждалось на недавнем Республиканском педсовете, то речь идет о попытке государства минимизировать участие заинтересованных сторон, то есть родителей и учащихся, в управлении образовательным процессом. 

Думаю, когда предлагают прекратить критиковать учителя, имеется в виду эта установка.

А участие заинтересованных сторон в выработке стратегии образовательного процесса – принципиальный вопрос. Даже по закону управление образованием у нас государственно-общественное. 

При сокращении участия общественности в управлении образованием ситуация серьезным образом ухудшается. Государство сокращает возможности услышать голос участников образовательного процесса. А те же учащиеся в высшей школе фактически выступают в качестве клиентов. 

Но теперь дается установка: образование – это не сфера услуг, это область государственной политики. Клиент, потребитель лишается своего голоса в управлении процессом.

А какая в целом проблема нашего образования (если опустить политические моменты)? Как раз слабое участие общественности в управлении образовательным процессом.

Теперь получается, что это участие еще больше сокращается вместо того, чтобы расширяться. В любимой министром Карпенко Финляндии всё наоборот. 

Кстати, министр образования довольно странно высказался о прекращении публичной критики учителя: сказал, что для этого есть другие формы: педсоветы, родительские собрания, коллегии министерства. 

Думаю, выполняя данные ему установки, министр все же пытается хоть как-то балансировать, чувствуя запрос на эволюцию системы образования.

– Лукашенко на Республиканском педсовете заявил: школа не может быть вне политики, но политика там может быть только государственная. Можно ли через школу сделать из подростков сторонников режима?

– Школу-то конечно можно стандартизировать, подчинить единой воли, но что можно сделать с головами учащихся? Боюсь, сегодня они не только в школе получают свои знания и жизненные установки. И зачастую даже не от родителей. 

Теперь у учащихся гораздо более широкий выбор благодаря интернету. И старые методы промывания мозгов, скорее всего, большого эффекта не дадут. 

Каждый кризис показывает, что усилия властей оказываются недостаточно эффективными, хотя они и болезненно сказываются на системе образования.
«Белорусский партизан»
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