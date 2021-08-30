МВД РФ признало "пожизненно нежелательным" пребывание в России беларуского комика Идрака Мирзализаде
МВД приняло решение о «нежелательности пребывания» в России гражданина Беларуси, комика Идрака Мирзализаде. Об этом сообщается на сайте МВД России.
В сообщении говорится, что Мирзализаде «неоднократно приезжал в Россию, в марте 2021 года получил вид на жительство», передает Дождь
«В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц», — говорится в сообщении.
В ведомстве назвали «недопустимыми» высказывания, направленными на «дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи». МВД пообещало в ближайшее время уведомить Мирзализаде о принятом решении.
Ранее российские стендаперы выпустили видео в поддержку белорусского коллеги Идрака Мирзализаде, которого арестовали на 10 суток за шутку, в которой российские силовики нашли "оскорбление русских".
12:38 30/08/2021
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