



В сообщении говорится, что Мирзализаде «неоднократно приезжал в Россию, в марте 2021 года получил вид на жительство», передает Дождь





«В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц», — говорится в сообщении.





В ведомстве назвали «недопустимыми» высказывания, направленными на «дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи». МВД пообещало в ближайшее время уведомить Мирзализаде о принятом решении.





Ранее российские стендаперы выпустили видео в поддержку белорусского коллеги Идрака Мирзализаде, которого арестовали на 10 суток за шутку, в которой российские силовики нашли "оскорбление русских".



















