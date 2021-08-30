А вы знали? Почти 200 лет назад в Беларуси провели первую массовую вакцинацию
На странице Национального исторического архива Беларуси в Facebook разместили фото списков привитых от оспы жителей Пинска. Документ обнаружил Владимир Козлов.
Это одно из первых документальных свидетельств массовой вакцинации в Беларуси. В местном костёле записывали прихожан и отмечали, кто переболел оспой, а кому сделана прививка.
Среди привитых есть внуки маршалка брестского воеводства и посола сейма, владельца поместий Молодово и Поречье в Пинском Полесье — Симона Скирмунта.
Источник: media-polesye.by
12:26 30/08/2021
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