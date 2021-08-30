







Это одно из первых документальных свидетельств массовой вакцинации в Беларуси. В местном костёле записывали прихожан и отмечали, кто переболел оспой, а кому сделана прививка.





Среди привитых есть внуки маршалка брестского воеводства и посола сейма, владельца поместий Молодово и Поречье в Пинском Полесье — Симона Скирмунта.