Максим Трудолюбов посмотрел сериал и пришел к выводу, что авторы не очень хорошо знают, что на самом деле такое диктатура. Авторы этого эффектного шоу рассказывают зрителям о методах прихода к власти и ее удержания — словно в каком-нибудь руководстве по «личностной эффективности». Сценаристы, очевидно, рассчитывают, что зритель ужаснется и возненавидит сам намек на тиранию. Редактор Медузы посмотрел сериал и пришел к выводу, что авторы не очень хорошо знают, что на самом деле такое диктатура.





Диктаторы — как некие посланцы абсолютного «зла» — регулярно появляются в западной художественной литературе, искусстве и кино. Ими ужасаются, их свергают, над ними смеются. Но такой острый публицистический пафос, как в документальном сериале «Как стать тираном», все-таки редкость.





По структуре это набор динамичных «роликов» с быстро мелькающими архивными кадрами, анимацией и редкими вкраплениями экспертных интервью. Каждая серия посвящена одному диктатору и одной теме: «Захватите власть» (Гитлер), «Уничтожьте соперников» (Саддам Хусейн), «Правьте при помощи страха» (Иди Амин), «Контролируйте правду» (Сталин), «Создайте новое общество» (Муаммар Каддафи), «Правьте вечно» (северокорейская династия Ким).





Как становятся диктаторами — версия Netflix

Фильм устроен так, будто раскрывает зрителям всю механику диктаторской власти. Ведущий (закадровый голос принадлежит актеру Питеру Динклейджу, известному по сериалу «Игра престолов») постоянно обращается к некоему «руководству» или «методичке», которой якобы пользуются все тираны, когда подчиняют себе страны и народы.





Диктатором может стать каждый — нужно лишь следовать правилам из старинной и толстой книжки, говорится в фильме. Проблема лишь в том, что будущему тирану придется принимать крайне тяжелые решения и полностью отказаться от моральных ограничений.





В фильме рассказывается, например, как Саддам Хусейн на шестой день после прихода к власти в Ираке провел съезд партии «Баас». Хусейн заявил, что ему стало известно о недовольстве его лидерством, после чего пригласил на трибуну одного из высокопоставленных бааcистов. Тот признался в организации заговора против президента и назвал имена других «заговорщиков».





Все они были взяты под стражу тут же в зале заседаний. Признание в организации путча было выбито под пытками, но иракская элита получила ясное послание: лучше даже не думать бросать вызов новому лидеру.





Начинающий диктатор должен уметь использовать к своей выгоде недовольство граждан, чувствовать момент для захвата власти, рекрутировать лояльный ближний круг, учреждать вездесущую тайную полицию, контролировать потоки информации, избавляться от оппозиции («убивай — или будешь убит»), одновременно притягивать к себе и держать в страхе приближенных (иногда показательно избавляясь от некоторых), правильно выбирать «козлов отпущения» в случае возникновения политических проблем.





Это примеры правил, которые ведущий зачитывает из книги «Как стать тираном» — хотя в реальности ее, конечно, не существует.



