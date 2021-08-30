По его словам, останутся только выпускные экзамены по трудам и иностранному языку – они станут обязательными.





Кроме того, в белорусских школах ужесточат требования к тем, кто хочет перейти в профильный класс.





– Сегодня в Беларуси шестерка – это средний балл, семерка по профильному предмету. Мы поднимаем эту планку до семи и восьми баллов соответственно, – добавил глава Минобра.





Как пояснил Карпенко, это связано с тем, что в будущем будет совмещен выпускной экзамен и централизованное тестирование, чтобы разгрузить детей.





Школы готовы внедрить новшество с 2023 года. Ученики будут сдавать ЦТ в специализированных центрах для тестирования, но при этом в школе сохранятся выпускные экзамены по трудовому обучению.





При этом будет присваиваться квалификация. Выпускники профильных классов в обязательном порядке будут сдавать иностранный язык.





Министр добавил, что это повлечет за собой изменение правил приема в высшие и среднеспециальные учебные заведения в Беларуси.





– Поэтому в ближайшее время мы на сайте выложим новые правила приема в высшие учебные заведения, – сказал он.





Карпенко считает, что так белорусские власти предоставят общественности возможность тоже прикоснуться к обсуждению этого документа.







