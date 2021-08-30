В тюрьме было много страданий, испытаний. Но Петр признается, что за ворота тюрьмы через 17 лет было выходить очень страшно — отвык от цивилизации, не умеет пользоваться мобильником, не знает, что такое интернет, сообщает Свабода.





"Я отсидел 17 лет за убийство, которого не совершал"

По словам Петра и его жены Людмилы, он отсидел по сфабрикованному и сфальсифицированному делу. Петра Кучуру обвинили в умышленном убийстве в Дзержинском районе в 2004 году государственного инспектора по охране животного и растительного мира Николая Гурина.





Кучура тогда работал водителем-дальнобойщиком, имел хорошую зарплату, образцовую семью, а еще у него было хобби - он был заядлый охотник.





"Я отсидел 17 лет за убийство, которого не совершал. Случайно оказался не в том месте и не в то время. Был в гостях у друзей на даче возле деревни Мостище Дзержинского района. Вечером один вышел прогуляться. Похоже, высокопоставленные чиновники с егерями приехали на охоту, и один из них, заряжая в уазике на заднем сидении автомат, случайно выстрелил в спину инспектору.





Однако позже следствие утверждало, что выстрел был в грудь. Не было ни одного доказательства, что это сделал я, результаты баллистической экспертизы подменены, на одном фото бушлат егеря с летним воротником, на другом — с зимним. Различные рисунки камуфляжа, потом из материалов дела вообще исчезли результаты экспертизы и сама пуля. Исчез и УАЗ, где должны остаться следы крови", — вспоминает Петр Кучура.





И долго перечисляет нестыковки по делу, отдельные детали, неопрятно проведенную баллистическую экспертизу.





Петру следствие предложило взять убийство по неосторожности на себя - тогда, мол, получит максимум 2 года условно, а если нет — Кучуру «светит» смертная казнь или пожизненное заключение, так как егерь был при исполнении служебных обязанностей.





В результате Петру Кучуру в декабре 2004 года приговорили к 17 годам за умышленное убийство и добавили один год за найденные два патрона к другому карабину. Год сняли по амнистии. В итоге до 17 лет не досидел всего 115 суток, так как срок, отсиженный до суда, пересчитали (день посчитали за полтора).





Все эти 17 лет жена Людмила боролась за справедливость, написала десятки жалоб во все инстанции, дошла до министра внутренних дел, до администрации президента. Писал жалобы и сам Петр, за что и поплатился.





Из 17 лет за решеткой более 2 лет провел в ШИЗО и ПКТ

Первые 4 года Петр Кучура отбывал наказание в Минской колонии №1, что на Кальварийской. В декабре 2008 года колонию в центре столицы закрыли, а Кучуру перевели в Могилевскую колонию №15. Говорит, что он человек неконфликтный, законопослушный, но не терпит несправедливости. Поэтому начал писать жалобы, присылать их в разные инстанции, все записывать в общие тетради.





В декабре 2013 года Петр оказался в Могилевской крытой тюрьме № 4.туда его поместили на 3 года, но через 1 год и 10 месяцев, в октябре 2015 года, за образцовое поведение вернули в колонию № 15, где режим мягче.





С 17 лет заключения Кучура, по его словам, более 2 лет провел в ПКТ (помещениях камерного типа) и в ШИЗО.





"В 2013 году попал в ШИЗО. Помещение совсем малое. Унитаз полностью засыпан хлоркой, на полу тоже хлорка — не меньше ведра высыпали. Думаю, надо ее смыть, потому что слишком воняет. Открываю воду - снизу срывается шланг, и порошок превращается в кашу, которая попадает на пол. Дышать нечем. Стучу в дверь - долго никто не приходит.





А мне уже дышать нечем, я хриплю, внутри все горит, лицо красное, глаза слезятся. Криком кричу: "пусть меня лучше застрелят, чем так страдать!" Дежурный, увидев мое красное лицо и глаза, сообщил начальнику режимного отдела, меня перевели в другую камеру", - вспоминает пытки хлоркой Кучура.





Он рассказывает, что за многочисленные жалобы администрация начала мстить. Сначала вызывали на беседы, потом составляли рапорт - мол, не поздоровался, не представился, грубо отвечал - и снова на 10 дней в ШИЗО.





"Я все записывал, писал жалобы, чтобы пересмотрели дело, я не виноват. Когда я пришел к начальнику тюрьмы на прием, высказал все, он обезумел: "ты не будешь здесь командовать! Как только ты освободишься, тебя посадят снова. И сына посадим - он каким-то бизнесом занимается. И жена будет иметь проблемы"





На все мои жалобы, которые возвращали в колонию для разбирательства, начальство отвечало: "у него старческий маразм". Я продолжал подшивать копии всех бумаг в общие тетради, подробно записывал, за что назначили очередное взыскание - для истории, чтобы ничего не забыть", — рассказывает Петр.





"Правду ищешь? Я тут начальник - хочу отпущу, хочу нет"

30 декабря 2013 года Петра Кучуру перевели в Могилевскую крытую тюрьму №4 — за многочисленные проступки и нарушения. Но в тюрьме он отсидел только 1 год и 10 месяцев вместо 3 лет - за примерное поведение вернули в Могилевскую колонию №15.





"Был октябрь 2015 года. В колонии мне пообещали досрочное освобождение, как только будет комиссия - очередная. А сидеть оставалось 5 лет и 6 месяцев. На заседании комиссии говорят, что срок еще большой, мол, ни один суд не пропустит, давайте еще год подождем. Через год - снова комиссия. Нарушений у меня не было. Но начальник колонии обезумел и кричит: "он из нас столько крови попил! Будешь сидеть от звонка до звонка!"





Позвонил жене. Та пошла в Департамент исполнения наказаний к тогдашнему начальнику Сергею Треко. Через месяц снова комиссия: "правду ищешь? Я здесь начальник - хочу отпущу, хочу нет", — вспоминает многочисленные попытки досрочно освободиться Петр.





Он также рассказывает, что молодому начальнику отряда поступил приказ сверху писать рапорты на Кучуру за малейший проступок.





"Снова началось давление, "шмоны". Не знали, к чему придраться. Однажды нашел маленький кусок наждачной бумаги - якобы это запрещенный предмет. Да этой наждачки - в каждой тумбочке целые простыни! Я пришел к начальнику отряда честно поговорить - что происходит? Тот говорит, что начальник колонии приказал писать рапорты", - продолжает Петр. - Один раз в колонии начальник избивал, ударил раз пять: мол, «если не перестанешь писать жалобы — я тебя освобожу в деревянном костюме».





"Наконец я дождался, что Кучура вскрылся!"

В Могилевскую тюрьму №4 Кучуру направили и второй раз. Причем, как сам говорит, устроили показательный суд. И на прощание с колонией №15 ему устроили провокацию, утверждает Петр Кучура.





"Начальник колонии положил на стол 4 тома дела - вот сколько на меня бумаг понаписывали, и говорит: „предлагается направить Кучуру на 3 года в тюрьму“. Комиссия - 6 женщин, все голосуют "за". Причем все документы на тюрьму были подготовлены заранее. Я возмутился: "Что за цирк? Все готово, зачем было разыгрывать этот спектакль? Зачем тогда комиссия?" Говорю: Дайте хоть ознакомиться с документами. Дают папку - а там лежит лезвие. Я взял лезвие, спрятал между пальцами. Вышел.





Стоит сотрудник режимного отдела и говорит: "Чего ты не вскрываешься? Чего ждешь? Самый хороший момент!"





У меня какой-то туман в голове, помутнение: никогда бы такого не сделал! Однако беру лезвие и 9 раз полоснул по руке. Заломили руки, завели в кабинет режимников. Посадили на пол. Прибегает начальник тюрьмы, такой довольный, радостный: „наконец я дождался, что Кучура “вскрылся"! "Какой у меня удачный день - двойной праздник!" Потом еще долго издевались надо мной: мол, поцарапался, чтобы хотел вскрыться, мог бы это сделать ночью под одеялом!"





При переводе в тюрьму начальник колонии пригрозил: "ты не думай, что там тебе легко будет! Я тебе такую характеристику напишу - мало не покажется"





Кучура рассказывает также, что за решеткой у него украли тетради с записями. Всего за время отсидки у него изъяли 5 общих тетрадей с копиями документов и тюремными заметками.





В тюрьме сразу посадили в ШИЗО — досиживать сутки, что Петр не досидел в колонии.





"Мне постоянно угрожали статьей 411 - злостное неповиновение, согласно которому суд может продлить срок еще на два года. 28 ноября 2019 года я написал жене письмо №11, что мне угрожают. Прибегает начальник, нецензурно ругается: "если хоть раз напишешь жене о тюрьме, я отниму твое здоровье! Я никого не боюсь. Ты никому ничего не докажешь!", - рассказывает о нахождении в «крытке» Петр Кучура.





"Ни одного человека тюрьма не перевоспитала"

На вопрос, что с людьми делает тюрьма, перевоспитывает ли преступников исправительное учреждение, Петр Кучура ответил так:





"Я в глаза им говорил, что ни одного человека тюрьма не перевоспитала. Не ваша задача - перевоспитать, ваша задача - озлобить осужденного, настроить его против общества. У вас здесь только беззаконие"





16 августа 2021 года Петра Кучуру наконец освободили - из тюремного СИЗО. Под зданием тюрьмы его ждала жена Людмила. Она признается, что едва узнала мужа — за последние пару лет, проведенные в тюрьме, он очень сильно похудел. Еще 3 года назад в колонии №15 весил 106 килограммов. Сам Петр насчет этого шутит:





"А что вы хотите? Я случайно узнал, на какую сумму кормят заключенных в тюрьмах. Однажды мои таблетки были завернуты в бумажку, на которой были нормы питания и цены. Я как почитал - нас кормят на 1 рубль 50 копеек 3 раза в сутки! А диета самая дорогая - 2 рубля порция! Одна вода. Но никто не жалуется, потому что завтра будешь в ШИЗО", — говорит Петр.





Доходило до смешного. Когда он спрашивал, почему картошка или каша всегда жидкие, а в картофельном супе картошки вообще не видно, ответы получал странные.





"Мне говорят: "повара переварили суп, картошка разварилась, распустилась. И вообще, это не наша вина, мы не воруем у вас - нормы такие принял Совет Республики, а президент утвердил. И вообще, много картошки гнилой, она идет в отходы"





Как-то перед Новым годом спрашиваю у начальника по тылу, почему опять картошка водянистая. Он на полном серьезе отвечает: А что вы хотите? Молодая картошка - она всегда жидкая". Я говорю: "так декабрь на дворе!".

В январе задаю вопрос, почему картошка жидкая. «А потому, что бачки стояли на улице, шел дождь, воды налилось. Ну и что, что картошка жидкая? У меня тоже стул бывает жидкий», — смеется Петр, вспоминая ответы на свои жалобы о тюремном рационе.

И сокрушенно добавляет: "кто был в тюрьме, тот в цирке не смеется".

"Мне страшно было выходить на свободу" Самое страшное в тюрьме - полное отсутствие информации. Зеки не голосуют, поэтому, когда были президентские выборы, они ничего не знали об августовских событиях. В лучшем случае жена или сын по телефону два слова скажут, рассказывает бывший заключенный. Телевизора не было - хотя в правилах внутреннего распорядка записано, что в колонии телевизор можно смотреть.

Теперь Петр Кучура с трудом привыкает к цивилизации.

"Мне страшно было выходить на свободу — я боялся. Город Минск меня поразил - очень красивым стал. Но я не смогу здесь жить, не смогу адаптироваться. Я уеду куда-нибудь, лучше землянку выкопаю и буду там жить", — шутит он.

Когда в 2004 году Петра посадили, мобильники были только кнопочные, компьютером тогда он не пользовался, хотя сын был студентом и электронные устройства в семье уже были.

"Современным мобильным телефоном я не могу пользоваться. Мне нашли какой-то старый кнопочный - я постоянно не туда торкаю, не на то нажимаю. А как увижу, что все сейчас в телефонах сидят, не понимаю, что они там делают!

Я правда не знаю, что такое интернет, как им пользоваться, и никогда не буду пользоваться! Жена сделала в квартире ремонт, поставила новую электрическую плиту с электронной панелью - я не знаю, как ее включить", — говорит Петр.

Ему назначили два года надзора после тюрьмы, нужно отмечаться в милиции, не выезжать без разрешения из города. А тут жена Людмила на пару дней собирается съездить под Бобруйск на дачу. Признается, что перед своим отъездом все утро учила мужа пользоваться микроволновкой и электроплитой, чтобы смог разогреть еду.

Людмила, которая все 17 лет поддерживала мужа, боролась за его освобождение и наконец дождалась его из тюрьмы, говорит: "Ничего, всему очень скоро научим!"



