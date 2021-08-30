



«Наши родители порой не задумываются о последствиях каких-то своих действий. Я понимаю, что я министр, политическая фигура, меня критикуют - я к этому уже готов. Но мы должны прекратить публично критиковать учителя, потому что тем самым подрываем его авторитет в глазах школьника. Давайте прекратим публичное обсуждение учителей, для этого есть другие формы: педсоветы, родительские собрания, педагогические сообщества, коллегии министерства, но не интернет и уж точно не школьники должны обсуждать с родителями либо еще с кем-либо учителя», - уверен Игорь Карпенко.





Кроме того, пишет Nashaniva.com министр рассказал о планируемых изменениях в школьной системе. Так, будут ужесточены требования к переходу в профильный класс. «Сегодня для этого требуется средний балл 6 баллов и 7 баллов по профильному предмету. Мы поднимаем на 7 и 8 баллов соответственно. Мы также с 2023 года готовы были бы проводить выпускной экзамен, совмещенный с ЦТ. Проходить он будет в центрах тестирования, как это проходит и сейчас. При этом в школе останутся выпускные экзамены: для учащихся базовых классов - экзамен по трудовому обучению с присвоением квалификации, который мы планируем сделать обязательным, а для школьников профильных классов - иностранный язык», - рассказал он.















