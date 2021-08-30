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В школах Росси могут отменить оценки по трем предметам

Заместитель министра просвещения России Анастасия Зырянова сообщила, что школы страны смогут отменить оценки по физкультуре, ИЗО и музыке.


 Учителя получат право просто ставить «зачет» или «незачет», передает РИА «Новости».

По данным агентства, пишет Office Life, некоторые родители в РФ и вовсе считают, что эти предметы можно сделать факультативными, так как не у всех учеников есть спортивные данные и творческие таланты.

Минпросвещения России пока не готово сделать эти предметы необязательными, но считает, что, возможно, они должны стать более интересными.
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