



Учителя получат право просто ставить «зачет» или «незачет», передает РИА «Новости».





По данным агентства, пишет Office Life, некоторые родители в РФ и вовсе считают, что эти предметы можно сделать факультативными, так как не у всех учеников есть спортивные данные и творческие таланты.





Минпросвещения России пока не готово сделать эти предметы необязательными, но считает, что, возможно, они должны стать более интересными.