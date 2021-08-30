В микрорайоне Сухарево в Минске упал огромный воздушный шар
Есть ли в результате падения пострадавшие – пока неизвестно.
Воздушный шар приземлился в Сухарево. Фото: Onliner
Инцидент произошел вечером 28 августа, примерно в 19:42 в микрорайоне Сухарево недалеко от школы №23 по улице Пимена Панченко, пишет Onliner со ссылкой на слова очевидцев.
Как сообщает издание, шар приземлился плавно, к нему сразу подбежала местная детвора.
О пострадавших ничего не сообщается, скорая помощь на место падения не выезжала.
Также не поступала информация о владельцах воздушного шара. Известно, что он вылетел с территории Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта в Озерце 28 августа примерно в 19:00.
Источник: Юлия Хвощ, kp.by
08:45 30/08/2021
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