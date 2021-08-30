Воздушный шар приземлился в Сухарево. Фото: Onliner





Инцидент произошел вечером 28 августа, примерно в 19:42 в микрорайоне Сухарево недалеко от школы №23 по улице Пимена Панченко, пишет Onliner со ссылкой на слова очевидцев.





Как сообщает издание, шар приземлился плавно, к нему сразу подбежала местная детвора.





О пострадавших ничего не сообщается, скорая помощь на место падения не выезжала.





Также не поступала информация о владельцах воздушного шара. Известно, что он вылетел с территории Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта в Озерце 28 августа примерно в 19:00.







