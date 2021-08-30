Разведка Швейцарии заявила о подготовке теракта в центре вакцинации
Также под ударом джихадистов могут оказаться военный транспорт, перевозящий препараты, и компании-производители
Джихадистские группировки готовят атаки на пункты вакцинации населения Швейцарии от коронавируса, а также на транспорт, перевозящий препарат и на самих производителей вакцины, сообщает изданию NZZ am Sonntag национальная служба разведки.
«Атаки на такие цели затронут множество людей и вызовут интенсивное освещение в СМИ», — говорят там, добавляя, что угроза остается повышенно, несмотря на то, что видимых причин подозревать подготовку терактов у спецслужб пока нет.
Предполагается, что террористы будут действовать поодиночке, либо небольшими ячейками.
Отмечается, что защитой и транспортировкой вакцины в Швейцарии занимаются вооруженные силы. При этом информация о местоположении препарата засекречена.
08:41 30/08/2021
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