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Разведка Швейцарии заявила о подготовке теракта в центре вакцинации

Также под ударом джихадистов могут оказаться военный транспорт, перевозящий препараты, и компании-производители


Джихадистские группировки готовят атаки на пункты вакцинации населения Швейцарии от коронавируса, а также на транспорт, перевозящий препарат и на самих производителей вакцины, сообщает изданию NZZ am Sonntag национальная служба разведки. 

«Атаки на такие цели затронут множество людей и вызовут интенсивное освещение в СМИ», — говорят там, добавляя, что угроза остается повышенно, несмотря на то, что видимых причин подозревать подготовку терактов у спецслужб пока нет.

Предполагается, что террористы будут действовать поодиночке, либо небольшими ячейками. 

Отмечается, что защитой и транспортировкой вакцины в Швейцарии занимаются вооруженные силы. При этом информация о местоположении препарата засекречена.
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