Медведей в Беларуси в последние годы стало больше и они чаще выходят к деревенским окраинам. Фото: Артур Федоров.





Климат в Беларуси за последние десятилетия значительно потеплел. С экологом разбираемся в том, пишет Kp.b, какие нетипичные в прошлом для наших широт птицы, насекомые, животные, растения обжили Беларусь. И какие ранее привычные - ушли на север и встречаются крайне редко.





Этим летом в соцсетях можно часто увидеть фотографии богомолов. Зелененькие с огромными глазами, со сложенными словно в боевой стойке лапками. Раньше таких насекомых можно было встретить на отдыхе в Египте, Турции, на Кипре. А теперь под боком, на даче или даже в городе на асфальте.





Раньше богомолов белорусы встречали на отдыхе в жарких странах, а теперь видят в Минске. Фото: Wikipedia





НАШЕСТВИЕ С ЮГА





- Впервые в Беларуси богомолы появились единичными экземплярами в 80-х годах прошлого века. Видели их тогда в районе Марьиной Горки, - рассказал Максим Немчинов – специалист по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак бацькаушчыны» (АПБ). - За эти годы богомолы уже далеко продвинулись на север и на широте Минска встречаются очень часто. В прошлом году я сам видел богомола в центре города, недалеко от станции метро «Купаловская».





«Южанин» паук-оса со временам стал для наших широт своим парнем. Фото: Артур Тимофеев.





Или, например, еще один «южанин» - крупный паук-оса. Он заметен, своей контрастной окраской схож с осой – отсюда и название. У него интересные коконы с яйцами в виде кувшинчика. Раньше в Беларуси этот вид пауков встречали крайне редко, а сейчас паук-оса стал вполне обычным видом и даже распространился на север страны. Намного больше у нас стало и степных видов сверчков.





Глобальное потепление стало одной из причин того, что из бассейнов Днепра и Припяти на север пришли рыбы-иглы, и еще с десяток других вид рыб. И возможно их проникновение даже в Балтику.





А что с растениями, южными «захватчиками»? Эхиноцистис – быстрорастущая лиана, по другому ее называют еще «колючеплодник» или «бешенный огурец» - также вызывает опасение у экологов.





Эхиноцистис или бешеный огурец – растение, с которым надо быть аккуратными, иначе он вытеснит все вокруг и будет доминировать. Фото с сайта agronom.guru





- Это растение для экосистемы Беларуси – чужак, - говорит Максим Немчинов. - Но в последние годы эхиноцистис у нас встречается все чаще. Он заполоняет, например, Туровский луг, вытесняя оттуда привычную флору, и это не может не вызывать наше беспокойство.





УХОДЯТ НА СЕВЕР





Ель любит плодородную землю, тогда как сосна хорошо себя чувствует и в песчаной почве. Именно поэтому наши предки когда-то и сводили, выжигали еловые леса, чтобы потом использоваться эту почву для земледелия.





- Ель на юге Беларуси никогда не произрастала массово. А в последние десятилетия ель все дальше и дальше отступает на север страны в зону подтаежных лесов, - говорит эколог.





Краснокнижную белую куропатку раньше возможно было увидеть на белорусских болотах, теперь, к сожалению, нет.





Зимы в последние десятилетия стали более теплые и бесснежные и белая куропатка с белорусских болот исчезла. Фото с сайта wildfauna.ru





- Само название «белая куропатка» говорит о том, что зимой птица белая и ей легко укрыться от хищника на снегу, - отметил эколог. - Ореол ее обитания - верховые болота. А когда началась череда теплых бесснежных зим этой белой куропатке стало неуютно, она стала слишком заметна для хищников. И уже много лет на белорусских болотах, которые были южным форпостом ареола обитания этого вида, белой куропатки нет.





- Максим, в последнее время можно слышать о том, что на окраинах деревень в Витебской области видели медведя, а в Чернобыльской зоне в брошенных деревнях приживаются черные аисты, которые всегда были лесным видом птиц. Почему? Как вы думаете?





- Мне кажется, дело в том, что с каждым годом в деревнях и на хуторах больше домов становятся бесхозными, нежилыми. Звери и птицы, заходя в такие места, где раньше жил человек и была для них опасность, со временем понимают, что опасности-то и нет. Вот и становятся смелее.





КСТАТИ





Мы посадили тараканов на голодный паек





Куда девались тараканы? Ведь еще 20-30 лет назад увидеть и прибить таракана на кухне минской многоэтажки было делом обычным. Сейчас же таракан в квартире с нормальными жильцами скорее большая редкость. Почему пропали? Уж не глобальное ли потепление или экология тому причина?





- Вспомните, раньше в пакеты складывали далеко не каждый кусочек пищи, поэтому многое оставалось доступным. В вазочках на столах лежали печеньки-конфетки. Пищи для тараканов было много - пояснил эколог Максим Немчинов. - Теперь с продуктами мы обращаемся по-иному. Даже если что-то осталось от обеда-ужина упаковываем в контейнер или плотно прикрываем специальной полиэтиленовой пленкой. Для тараканов снизилась доступность пищи, да и современные пестициды со счетов сбрасывать не стоит.





ВАУ!





Вдоль железных дорог можно увидеть экзотические растения





Флора вдоль железнодорожных путей отличается от привычной в этом регионе. Может, это потому, что путешественники выбрасывают в окна объедки фруктов и овощей, их семена прорастают и укореняются?





- Нет, все проще. Как размножается подорожник: капли дождя падают, сбивают с колосков созревшие семена и с брызгами воды они прилипают к одежде людей, к шерсти животных и разносятся, - объяснил Максим Немчинов. - Так же происходит и с другими растениями. Поезд идет, создается поток воздуха, который сдувает созревшие семена, они прилипают к составу и переносятся на многие десятки и сотни километров.







