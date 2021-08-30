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Летним вечером около дома № 6 на ул. Радужной произошел вопиющий случай. Местный житель, возвращаясь с работы, заприметил дворового кота, которого на протяжении нескольких лет подкармливали соседи. Тот беспечно принимал солнечные ванны на капоте принадлежавшего горожанину Chery Tiggo 8, пишет 015.by со ссылкой на Onliner.by.





Такая наглость усатого-полосатого возмутила мужчину, так как бродячие коты якобы ранее уже царапали покрытие кузова его предыдущего автомобиля, а устранение дефектов обошлось ему в приличную сумму. Он схватил кота за шкуру, но тот стал брыкаться и царапаться. Тогда разозленный горожанин взял его за голову и с размаху бросил на асфальт, после чего спокойно ушел. Животное, хромая, добрело до подъезда, упало на землю, некоторое время билось в конвульсиях и вскоре перестало двигаться.





Свидетелями произошедшего стали соседи мужчины, которые сильно возмутились его поведением. Один из них обратился с заявлением в милицию.





Согласно акту вскрытия трупа кота, тот погиб от кровопотери. У усатого-полосатого были сломаны ребра, имелись разрывы межреберной мышечной ткани, печени и селезенки, а в брюшной полости скопились сгустки крови.





— Обвиняемый работает водителем в частной компании, судимости не имеет, — рассказал заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский. — Гражданина обвиняют в жестоком обращении с животным, повлекшим его гибель, совершенном из хулиганских и иных низменных побуждений. За содеянное ему может грозить наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до 1 года, или ареста. До вынесения приговора он будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.