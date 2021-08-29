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По США ударил "самый мощный ураган в истории"

Скорость порывов ветра "Иды" превышает 240 км/час.

Ураган "Ида" "вырос" до шторма 4 категории / фото REUTERS

Ураган "Ида", который может стать самым мощным в истории американского штата Луизиана за последние полтора столетия, достиг побережья США.

Об этом сообщает unian.net со ссылкой на New York Times.

Пока что ураган классифицирован как тропический шторм 4 категории, но вполне вероятно, что его категорию скоро повысят - скорость порывов ветра "Иды" пока что достигает 150 миль/час (около 241 км/час), тогда как 5 категория начинается c 157 миль/час (больше 252 км/час).

"Это серьезный шторм, который будет испытывать нас так, как никогда прежде ... Это будет один из сильнейших ураганов в Луизиане, по крайней мере, с 1850-х годов", - сказал губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс 29 августа.

Первым на пути урагана оказался город Гранд-Айл. За ним находится Новый Орлеан, большинство жителей которого уже эвакуировались и не зря. С самого утра здесь дует ветер со скоростью более 110 км/с.

Мэр Латойя Кантрелл призывает всех тех, кто решил переждать непогоду в городе, оставаться дома. Те, кто прислушался к ее словам, уже усиленно готовятся встречать стихию, заколачивая все окна.

Ряд районов уже предупредили о возможных затоплениях - вода может подняться до 2,7 метров.

Примечательно, что шторм обрушился на побережье Луизианы в 16-ю годовщину урагана "Катрина", который привел к гибели 1833 человек и ущербу на сумму более 100 млрд долларов.

Как мы уже сообщали, американский президент Джо Байден уже объявил в Луизиане и некоторых частях Нового Орлеана чрезвычайное положение на федеральном уровне.

Напомним, что ранее ураган "Ида" натворил беды на Кубе - поломав деревья,посрывал крыши и повредив линии электропередач.
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