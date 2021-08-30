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Какую перезагрузку готовит для белорусского образования Лукашенко?

На минувшей неделе Александр Лукашенко заявил о том, что намерен «перезагрузить» систему образования. Однако из множества цитат, далеко не все поняли, что ожидает нашу страну.

Какую перезагрузку готовит для белорусского образования Лукашенко?
«Нам предстоит перезагрузить систему образования. Сегодня это вопрос государственной важности», - заявил Лукашенко.

По его словам, пишет Ежедневник, задуматься о необходимости «перезагрузки» заставили последние события в Беларуси. Причем, к качеству самого образования претензий у Лукашенко нет. Он признал, что образование в Беларуси одно из лучших в мире. Тогда в чем же проблема? А проблема, как отметил Лукашенко, в одной из «главных функций образовательного процесса» - в воспитании. Причем, воспитывать должны как в детском саду, так и в вузах, поскольку образование – «это не сфера услуг, не бизнес, а оплот белорусской государственности».

«Чем меньше остается тех, кто был воспитан на ценностях советского времени, тем острее мы это ощущаем», - заявил Лукашенко.

По своей сути это означает, что именно советский принцип образования, вернее воспитания, и хотят вернуть в Беларусь. Чтобы из белорусской молодежи не делали идейных противников белорусского государства, и чтобы она больше не выступала за разрушение этого государства.

Тут следовало бы указать, что никто из тех, кто участвовал в акциях протеста, не выступал за разрушение государства как такового. Александр Лукашенко просто уже мыслит категориями французского «короля-солнце» Людовика XIV, который подчеркивал свою абсолютную власть словами «Государство – это я!»

О чем говорят специалисты

Профессионалы системы образования, проработавшие в ней не один десяток лет, сразу отметили другую опасность того, что задумал Александр Лукашенко. Воспитательная функция действительно есть среди основных функций образования, но ее главная цель – воспитание нравственных качеств личности, привитие молодым людям морально-нравственных ценностей, культурно-исторического опыта и правил поведения. Об идеологии и преданности конкретной власти, ее защите – всего того, о чем говорил Лукашенко, в образовательном процессе в принципе быть не должно.

В нормальной стране, за жизнь человека, сменяется с десяток различных правителей. Идеология также постоянно претерпевает изменения. Затачивать школьника или студента под одну конкретную идеологию, под конкретную власть, под то, что есть только одна непреложная истина – это готовить к жизни человека, ограниченного во всех смыслах слова. Сами по себе знания, без способности свободно эти знания применять – это путь в никуда. Советский союз в полной мере это прошел и ощутил на себе, когда во времена так называемого застоя страна фактически застыла в своем развитии. Да, были отдельные стратегически и политически важные отрасли, куда вливались свободомыслящие мозги и деньги, и которая давала результат. Все остальное будто заморозили. Абсолютному большинству нужно было лишь выполнять, что требуются, и ни о чем больше не беспокоиться.

Суть советской системы образования как раз и заключалась в воспитание такого послушного и исполнительного человека, преданного одной конкретной власти и даже не помышляющего о том, что может быть как-то иначе. Это был стояночный тормоз, с которым советское государство вынуждено было существовать. С таким тормозом действительно спокойнее, есть гарантия, что машина не разгонится слишком быстро, не потеряет управление и не вылетит в кювет. С ним очень хорошо сохранять то, что уже есть, но двигаться в перед – только с большим усилием и с жутким скрипом.

Основная разница межу советской и западной системами образования в том, что в одной наполняли людей знаниями, а в другой - способностью думать, оценивать, принимать решения, пробовать что-то новое.

Томас Эдисон – рекордсмен по количеству изобретений. Джон Дэвисон Рокфеллер, чье имя стало нарицательным и который уже с 1905 года ежегодно жертвовал церкви по 100 млн долларов. Билл Гейтс, создавший корпорацию Майкрософт. Стив Джобс – создатель Aple. Ларри Эллисон – создатель Oracle. Ингвар Кампрад – основатель IKEA. Генри Форд – основатель мирового автомобилестроения. За каждым из этих людей, и многим-многим другим, стоит своя история успеха. Но их объединяет одно – они добились успеха, даже не имея высшего образования. Им вполне хватило школьных навыков, не знаний, а именно умений думать. Нужные знания, необходимые им для успеха, они потом искали сами.

Специалисты отмечают, что в сегодняшнем мире вообще нет никакой необходимости пичкать школьников и студентов огромным количеством знаний, большинство из которых им не пригодятся, а другие устареют еще до выхода молодого человека в свет. Сегодня еще более актуально учить молодых людей свободно думать и критически оценивать информацию, а все нужное они найдут сами.

Матрица: перезагрузка

Белорусская система образования во многом стала наследницей советской системы. Но за последние годы в стране было сделано очень многое (но далеко недостаточно), чтобы интегрироваться в мировую систему, чтобы мы не отстали от всего мира.

Однако система образования, создающая людей, которые способны критически мыслить, думать и оценивать факты, не оглядываясь на авторитеты и на власть, создает и вполне реальные угрозы для несменяемой власти. Просто потому, что люди, вышедшие из такой системы, не приемлют 30-летнюю закостенелость. И именно в таких людях увидел угрозу Александр Лукашенко. Воспитанный на советской системе электорат, позволявший держаться у власти десятилетиями, уходит в прошлое. Его сменили люди, другого склада. Это было неизбежно с развитием информационных технологий. Александр Лукашенко хочет вернуть все назад, как было, поэтому не случайно вспомнил все «хорошее», что было в СССР, не зря пожалел, что эти советские люди уходят.

Фактически, Лукашенко сейчас выступает в роли архитектора из фильма «Матрица: перезагрузка». Когда наступает кризис, лучший путь – уничтожить Зеон, где собрались все возмутители спокойствия, и перезагрузить систему. И так хоть до бесконечности.

Поэтому он и говорит: «Используйте любые методы, но наведите порядок». И на этот раз речь идет не о тех людях, которые вышли на улицы. Исключение из школьной программы нобелевских лауреатов по литературе, возвращение туда военруков, чтобы каждый, если потребуется смог стать на защиту того самого государства – все это лишь начало, первые шаги. Так сказать, подготовка к полной перезагрузке. Дальше будут приниматься куда более кардинальные шаги. Главная задача – вернуть утраченную монополию на знания, а через нее и на правду. А это можно сделать только существенно отфильтровав интернет. Именно об этом Лукашенко и говорил, заявляя, что сейчас воспитанием белорусской молодежи занимается злобный запад и вездесущий интернет. Чтобы перезагрузка в полной мере удалась и все вернулось назад, как было, нужно в первую очередь подчистить именно эти концы.
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