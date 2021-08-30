«Нам предстоит перезагрузить систему образования. Сегодня это вопрос государственной важности», - заявил Лукашенко.





По его словам, пишет Ежедневник, задуматься о необходимости «перезагрузки» заставили последние события в Беларуси. Причем, к качеству самого образования претензий у Лукашенко нет. Он признал, что образование в Беларуси одно из лучших в мире. Тогда в чем же проблема? А проблема, как отметил Лукашенко, в одной из «главных функций образовательного процесса» - в воспитании. Причем, воспитывать должны как в детском саду, так и в вузах, поскольку образование – «это не сфера услуг, не бизнес, а оплот белорусской государственности».





«Чем меньше остается тех, кто был воспитан на ценностях советского времени, тем острее мы это ощущаем», - заявил Лукашенко.





По своей сути это означает, что именно советский принцип образования, вернее воспитания, и хотят вернуть в Беларусь. Чтобы из белорусской молодежи не делали идейных противников белорусского государства, и чтобы она больше не выступала за разрушение этого государства.





Тут следовало бы указать, что никто из тех, кто участвовал в акциях протеста, не выступал за разрушение государства как такового. Александр Лукашенко просто уже мыслит категориями французского «короля-солнце» Людовика XIV, который подчеркивал свою абсолютную власть словами «Государство – это я!»

О чем говорят специалисты

Профессионалы системы образования, проработавшие в ней не один десяток лет, сразу отметили другую опасность того, что задумал Александр Лукашенко. Воспитательная функция действительно есть среди основных функций образования, но ее главная цель – воспитание нравственных качеств личности, привитие молодым людям морально-нравственных ценностей, культурно-исторического опыта и правил поведения. Об идеологии и преданности конкретной власти, ее защите – всего того, о чем говорил Лукашенко, в образовательном процессе в принципе быть не должно.





В нормальной стране, за жизнь человека, сменяется с десяток различных правителей. Идеология также постоянно претерпевает изменения. Затачивать школьника или студента под одну конкретную идеологию, под конкретную власть, под то, что есть только одна непреложная истина – это готовить к жизни человека, ограниченного во всех смыслах слова. Сами по себе знания, без способности свободно эти знания применять – это путь в никуда. Советский союз в полной мере это прошел и ощутил на себе, когда во времена так называемого застоя страна фактически застыла в своем развитии. Да, были отдельные стратегически и политически важные отрасли, куда вливались свободомыслящие мозги и деньги, и которая давала результат. Все остальное будто заморозили. Абсолютному большинству нужно было лишь выполнять, что требуются, и ни о чем больше не беспокоиться.





Суть советской системы образования как раз и заключалась в воспитание такого послушного и исполнительного человека, преданного одной конкретной власти и даже не помышляющего о том, что может быть как-то иначе. Это был стояночный тормоз, с которым советское государство вынуждено было существовать. С таким тормозом действительно спокойнее, есть гарантия, что машина не разгонится слишком быстро, не потеряет управление и не вылетит в кювет. С ним очень хорошо сохранять то, что уже есть, но двигаться в перед – только с большим усилием и с жутким скрипом.





Основная разница межу советской и западной системами образования в том, что в одной наполняли людей знаниями, а в другой - способностью думать, оценивать, принимать решения, пробовать что-то новое.





Томас Эдисон – рекордсмен по количеству изобретений. Джон Дэвисон Рокфеллер, чье имя стало нарицательным и который уже с 1905 года ежегодно жертвовал церкви по 100 млн долларов. Билл Гейтс, создавший корпорацию Майкрософт. Стив Джобс – создатель Aple. Ларри Эллисон – создатель Oracle. Ингвар Кампрад – основатель IKEA. Генри Форд – основатель мирового автомобилестроения. За каждым из этих людей, и многим-многим другим, стоит своя история успеха. Но их объединяет одно – они добились успеха, даже не имея высшего образования. Им вполне хватило школьных навыков, не знаний, а именно умений думать. Нужные знания, необходимые им для успеха, они потом искали сами.





Специалисты отмечают, что в сегодняшнем мире вообще нет никакой необходимости пичкать школьников и студентов огромным количеством знаний, большинство из которых им не пригодятся, а другие устареют еще до выхода молодого человека в свет. Сегодня еще более актуально учить молодых людей свободно думать и критически оценивать информацию, а все нужное они найдут сами.

Матрица: перезагрузка

Белорусская система образования во многом стала наследницей советской системы. Но за последние годы в стране было сделано очень многое (но далеко недостаточно), чтобы интегрироваться в мировую систему, чтобы мы не отстали от всего мира.





Однако система образования, создающая людей, которые способны критически мыслить, думать и оценивать факты, не оглядываясь на авторитеты и на власть, создает и вполне реальные угрозы для несменяемой власти. Просто потому, что люди, вышедшие из такой системы, не приемлют 30-летнюю закостенелость. И именно в таких людях увидел угрозу Александр Лукашенко. Воспитанный на советской системе электорат, позволявший держаться у власти десятилетиями, уходит в прошлое. Его сменили люди, другого склада. Это было неизбежно с развитием информационных технологий. Александр Лукашенко хочет вернуть все назад, как было, поэтому не случайно вспомнил все «хорошее», что было в СССР, не зря пожалел, что эти советские люди уходят.





Фактически, Лукашенко сейчас выступает в роли архитектора из фильма «Матрица: перезагрузка». Когда наступает кризис, лучший путь – уничтожить Зеон, где собрались все возмутители спокойствия, и перезагрузить систему. И так хоть до бесконечности.





Поэтому он и говорит: «Используйте любые методы, но наведите порядок». И на этот раз речь идет не о тех людях, которые вышли на улицы. Исключение из школьной программы нобелевских лауреатов по литературе, возвращение туда военруков, чтобы каждый, если потребуется смог стать на защиту того самого государства – все это лишь начало, первые шаги. Так сказать, подготовка к полной перезагрузке. Дальше будут приниматься куда более кардинальные шаги. Главная задача – вернуть утраченную монополию на знания, а через нее и на правду. А это можно сделать только существенно отфильтровав интернет. Именно об этом Лукашенко и говорил, заявляя, что сейчас воспитанием белорусской молодежи занимается злобный запад и вездесущий интернет. Чтобы перезагрузка в полной мере удалась и все вернулось назад, как было, нужно в первую очередь подчистить именно эти концы.