Взрыв в Кабуле: результат ракетного удара США по террористам-смертникам
Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по Кабулу в воскресенье, 29 августа, целью которого было взорвать автомобиль с террористами-смертниками, чьей целью был терракт в аэропорту, сообщили Reuters официальные лица США.
Американский беспилотник нанес ракетный удар по автомобилю с террористами-смертниками, чьей целью был теракт в аэропорту Кабула
Представитель вооруженных сил США подтвердил Reuters, что США нанесли удар с беспилотника по автомобилю в Кабуле. В нем находилось несколько террористов-смертников ИГ, направлявшихся в аэропорт Кабула.
По словам военного чиновника, в результате удара в воскресенье произошли "значительные вторичные взрывы", свидетельствующие о наличии большого количества взрывчатки в автомобиле.
Афганский телеканал Ariana News сообщает, что в результате ракетного удара погибли шесть человек, включая четырех детей.
Атака произошла, когда США сворачивают “воздушный мост”, по которому десятки тысяч человек были эвакуированы из аэропорта Кабула.
19:17 29/08/2021
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