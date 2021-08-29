Американский беспилотник нанес ракетный удар по автомобилю с террористами-смертниками, чьей целью был теракт в аэропорту Кабула





Представитель вооруженных сил США подтвердил Reuters , что США нанесли удар с беспилотника по автомобилю в Кабуле. В нем находилось несколько террористов-смертников ИГ, направлявшихся в аэропорт Кабула.





По словам военного чиновника, в результате удара в воскресенье произошли "значительные вторичные взрывы", свидетельствующие о наличии большого количества взрывчатки в автомобиле.

Афганский телеканал Ariana News сообщает, что в результате ракетного удара погибли шесть человек, включая четырех детей.





Атака произошла, когда США сворачивают “воздушный мост”, по которому десятки тысяч человек были эвакуированы из аэропорта Кабула.



