В Афганистан прибыл лидер талибов

Лидер талибов проводит встречи с другими лидерами по поводу ситуации в Афганистане и формирования будущей политической системы.

В Афганистан сегодня, 29 августа, прибыл лидер движения "Талибан" мулла Хайбатулла Ахундзада и проводит встречи с другими лидерами талибов. Об этом сообщает Ariana News.





Сообщается, что Ахундзаде последние четыре дня находится в южном Кандагаре. Лидер талибов проводит встречи с другими лидерами по поводу ситуации в Афганистане и формирования будущей политической системы.

Шер Мохаммад Аббас Станикзай, ведущий член переговорной группы талибов, заявил, что предпринимаются усилия по формированию всеобъемлющей политической системы в Афганистане, пишет Корреспондент.





Он заявил, что лидеры "Талибана" и афганские политики пытаются сформировать систему, в которой будут представлены все этнические группы.

Ранее сообщалось, что после прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" страна не будет демократическим государством и станет жить по законам шариата. Об этом заявил высокопоставленный представитель движения Вахидулла Хашими.



