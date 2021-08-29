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В Беларусь прибыла делегация военных Пакистана

В Беларусь с визитом прибыла делегация Вооруженных сил Пакистана во главе с начальником управления международного военного сотрудничества Объединенного штаба генерал-майором Захидом Махмудом, сообщило министерство обороны.

В ведомстве отметили, что в ходе визита стороны планируют подвести итоги двустороннего военного сотрудничества, а также обсудить дальнейшие пути активизации основных направлений белорусско-пакистанского взаимодействия в перспективных областях.

Визит продлится до  2 сентября, пишет smartpress.by
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