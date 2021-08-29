В Беларусь прибыла делегация военных Пакистана
В Беларусь с визитом прибыла делегация Вооруженных сил Пакистана во главе с начальником управления международного военного сотрудничества Объединенного штаба генерал-майором Захидом Махмудом, сообщило министерство обороны.
В ведомстве отметили, что в ходе визита стороны планируют подвести итоги двустороннего военного сотрудничества, а также обсудить дальнейшие пути активизации основных направлений белорусско-пакистанского взаимодействия в перспективных областях.
Визит продлится до 2 сентября, пишет smartpress.by
17:30 29/08/2021
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