AFP

Франсуаза Амиридис (на фото рядом с сопровождавшим ее полицейским) прожила в браке с греческим послом больше десяти лет





Бразильский суд приговорил Франсуазу Амиридис к 31 году тюрьмы по делу об убийстве ее мужа, посла Греции в Бразилии.





В 2016 году обугленные останки Кириакоса Амиридиса были обнаружены в багажнике сгоревшего автомобиля в Рио-де-Жанейро.





Его жена Франсуаза де Соуза Оливейра, как выяснилось, до этого завела роман с офицером военной полиции Серхио Гомешем.





В итоге Гомеш признался в убийстве посла по заказу женщины, его приговории к 22-летнему заключению.





В конце трехдневного судебного заседания судья назвал их преступление "зверским".





Еще один подсудимый - Эдуардо Морейра Тедески ди Мело - родственник Гомеша, был оправдан по делу об убийстве, но был приговорен к тюремному сроку за помощь в сокрытии тела.





59-летний Амиридис работал консулом в Рио-де-Жанейро с 2001 по 2004 год и вернулся в Бразилию в должности посла в год своего убийства.





Он женился на Франсуазе, которая была младше его почти на 20 лет, в 2004 году, у пары есть дочь.





Перед смертью Амиридис отправился из столицы страны города Бразилиа в пригород Рио-де-Жанейро Нова Игуасу, чтобы провести рождественские праздники с женой и ее родителями.





Франсуаза сначала обратилась в полицию, заявив об исчезновении мужа, утверждая, что он покинул квартиру без объяснения причин и уехал на арендованной машине.





Сгоревшая машина с трупом внутри была обнаружена под эстакадой на следующий день.





Тело настолько обгорело, что бразильские власти даже после обнаружения автомобиля не сразу смогли с уверенностью заявить, что погибший - сам посол, и призывали дождаться результатов экспертизы.





Следователи обнаружили пятна крови на диване в квартире, где останавливалась пара. Предполагается, что любовник Франсуазы убил посла ножом, после чего тело спрятали в арендованную машину и подожгли.



