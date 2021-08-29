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Вот это находка! В Дрогичинском районе грибник привёз домой бомбу в багажнике

В Дрогичинском районе мужчина нашел авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны и привез в машине домой, сообщил корреспонденту БЕЛТА военный комиссар Дрогичинского района Олег Андрощук.

Курьезный случай произошел днем 27 августа. По словам жителя деревни Корсунь, он собирал грибы и нашел на опушке леса металлический предмет, который принял за шаровой таран. Положил его в багажник машины и отвез домой. Вскоре сельчанин сообразил, что его находка опасная, и позвонил в МЧС.


На место также выехал сотрудник военкомата. Он определил, что мужчина нашел авиабомбу времен войны. Из Бреста была вызвана саперно-пиротехническая группа для уничтожения боеприпаса.

Специалисты обращают внимание на то, что подозрительные металлические предметы, боеприпасы нельзя трогать руками и перемещать. О такой находке нужно сразу сообщить в милицию или военкомат.

Кстати, в Дрогичине был уже подобный случай в 2019 году.
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