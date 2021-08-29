В Кабуле раздался мощный взрыв

Как сообщил источник РИА Новости, взрыв произошел из-за ракетного удара. Ранее сотрудники посольства США в Афганистане привязали своих граждан срочно покинуть здание аэропорта имени Хамида Карзая. По их словам, из достоверных источников поступила информация о «конкретной и заслуживающей доверия угрозе».





28 августа президент США Джо Байден заявил, что американские военные располагают информацией, что новый теракт в Кабуле должен произойти в ближайшие двое суток. Ситуацию в афганистане американский лидер оценил, как чрезвычайную.



