+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Сикорский: «Решение о возобновлении полетов над Беларусью будет принимать наша сторона»

Директор департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский дал интервью журналисту ОНТ Игорю Туру.

Сикорский: «Решение о возобновлении полетов над Беларусью будет принимать наша сторона»
 О возможном возобновлении полетов европейских авиаперевозчиков, он сказал следующее:
 — Не ICAO вводила санкции в отношении Республики Беларусь, это было введено Европейским союзом при активном участии Европейского агентства по безопасности полетов, у которого свои понятные цели, которые никак не связаны с вопросами безопасности. Эта ситуация решится, когда со стороны Европейского союза будет снята эта блокада. 

Те решения, которые принимает Европейское агентство по безопасности полетов, имеют свой срок. Он истекает примерно осенью, и они будут принимать решение: пускать или не пускать. Но на самом деле это им кажется, что они будут принимать решения, а на самом деле принимать решение будет белорусская сторона. Дело в том, что они ввели санкции против «Белаэронавигации». И если они будут летать через Беларусь или в Беларусь, то каким образом они будут производить платежи за аэронавигацию, — отметил Сикорский.
 
Отметим, что компания «Белаэронавигация» попала в санкционный список : ее считают причастной к посадке самолета Ryanair в Минске.
 
blizko.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]