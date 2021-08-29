О возможном возобновлении полетов европейских авиаперевозчиков, он сказал следующее:

— Не ICAO вводила санкции в отношении Республики Беларусь, это было введено Европейским союзом при активном участии Европейского агентства по безопасности полетов, у которого свои понятные цели, которые никак не связаны с вопросами безопасности. Эта ситуация решится, когда со стороны Европейского союза будет снята эта блокада.





Те решения, которые принимает Европейское агентство по безопасности полетов, имеют свой срок. Он истекает примерно осенью, и они будут принимать решение: пускать или не пускать. Но на самом деле это им кажется, что они будут принимать решения, а на самом деле принимать решение будет белорусская сторона. Дело в том, что они ввели санкции против «Белаэронавигации». И если они будут летать через Беларусь или в Беларусь, то каким образом они будут производить платежи за аэронавигацию, — отметил Сикорский.

Отметим, что компания «Белаэронавигация» попала в санкционный список : ее считают причастной к посадке самолета Ryanair в Минске.











