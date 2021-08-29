Несмотря на застой, отечественный рынок труда постоянно находится в движении: одни профессии появляются, другие безвозвратно исчезают. Докатилась волна перемен и до автомобильной сферы, которая преобразилась с помощью интернета и цифровых технологий, пишет av.by





Белорусы уже учатся вождению с помощью TikTok и выбирают для покупки автомобили, листая десятки онлайн-объявлений. Сегодня av.by при поддержке инвестиционной площадки «Финап24» расскажет, что из себя представляет ремесло современного инструктора по вождению и автоподборщика и насколько это прибыльные занятия.

«Она, немного так поездив, избавилась от своего невроза»

Наша первая героиня хорошо знакома белорусскому автомобильному сообществу. Речь про Марию Вашкевич, известную как АвтоМаша, — инструктора по контраварийной подготовке и автоблогера. Девушка уже семь лет учит владельцев машин грамотному управлению личным транспортом. Этим летом она решила двигаться в профессии дальше, открыв собственный онлайн-курс автоинструктажа.









— Расскажу, с чего всё это началось. Знакомая переселилась жить в Пинск. В столице она сдала на права, у неё всё получалось, но, переехав в другой город, уже не смогла заставить себя сесть за руль. «Просто каждый раз трясёт и колотит до рвоты», — признавалась она. Оказалось, что все её поездки происходили вместе с роднёй, которая не только эксплуатировала девушку в качестве водителя, но и постоянно комментировала, что она делает за рулём, используя самые уничижительные обороты и эпитеты. Естественно, в таких условиях у неё отпало желание ездить на машине. Я ей порекомендовала кататься одной по приятным маршрутам в удобное время и поощрять себя за удачные поездки разными привлекательными покупками в качестве позитивного подкрепления. И это сработало. Она, немного так поездив, избавилась от своего невроза.





Занятия по вождению Мария проводит в режиме стрима в бесплатном видеосервисе Google Meet, чтобы ученикам было проще подключаться.





— Вся программа представляет собой два двухчасовых занятия. Я знаю многих инструкторов, которые годами тренируют водителей. Мой подход совершенно иной: не тянуть деньги бесконечно из одного клиента, а, наоборот, дать возможность максимальному количеству людей приобрести знания в кратчайшие сроки. По большому счёту я учу не водить, а безопасно и комфортно осваивать управление авто, предлагая алгоритм самообучения. Я объясняю, что и как нужно делать, чтобы поездки проходили безопасно и эффективно.





Наша собеседница говорит, что преподавать удалённо не так уж и просто.





— Когда занятия проходят живьём, срабатывает личная харизма, какие-то шутки. Я общаюсь с одним-двумя людьми одновременно — и это даётся просто, легко устанавливается контакт. В онлайне я уже работаю с группой, соответственно, меньше возможности взаимодействовать на должном уровне с каждым слушателем. И это создаёт дискомфорт, я не уверена, что всем нравлюсь. Больше нервничаю и волнуюсь, быстрее садится голос. Возможно, это от непривычки и со временем пройдёт.





Основная проблема новичков, желающих управлять авто, связана с их неуверенностью.





— Есть явное непонимание того, что у всех водителей на дороге равные права — вне зависимости от пола, опыта и прочего. К сожалению, у нас в системе образования большую роль играет культура насилия. Взрослому человеку сложно учиться, поскольку от него требуются время, деньги и усердие. Когда его ещё и гнобят, сгибая ниже плинтуса, у любого опустятся руки. А на самом деле отсутствие навыков вождения — это нормально, для их появления как раз и нужно заниматься. Курсанту необходимо говорить, что бояться естественно, а учиться тяжело, что преодолевать себя — это классно и здорово. Без поддержки осваивать управление источником повышенной опасности нереально. Поэтому совсем молодых людей (лет 18) у меня не бывает. Чаще приходят взрослые с детьми, много женщин. Они понимают, что такое ответственность, и моя задача, как преподавателя, разделить её с ними.





Занятия онлайн Мария пока считает своим стартапом, который ещё не приносит больших средств.





— Основной доход — от работы инструктором. Блогерская активность денег не приносит, просто даёт возможность покататься на машинах и поучаствовать в разных мероприятиях, путешествиях по Беларуси. Не нужно думать, чем себя развлечь. Но я уже сотрудничаю с несколькими компаниями, мы делаем ролики, за которые мне платят. Тут ещё случился TikTok — соцсеть, в которую у нас не все верят. Там у меня обучающие ролики набирают под 300 тысяч просмотров, в то время как любой другой такой контент не пользуется подобным спросом. И я планирую это дело развивать и монетизировать, сотрудничая с брендами.





Сейчас я по-скромному оцениваю свой полный рабочий день в 300 рублей, по часам выходит больше — по 60 рублей. Для компаний это незначительные суммы. Я не каждый день работаю, плюс приходится выполнять много бесплатных задач: снимать ролики, писать конспекты. Так что чистыми меньше получается — раза в два.





Уровень соперничества в нише онлайн-инструктажа пока невысокий, но постепенно рынок заполняется новыми предложениями.





— Есть конкуренция со стороны обычных психологов и психологов-инструкторов. Я посмотрела, как они работают. Оказалось, что у всех свои нюансы, подходы, клиентура. Моя фишка — настраивать людей заниматься самостоятельно, а не вытирать им сопли в течение года. Первое занятие направлено на предоставление основы, чтобы человек уже начал ехать, а второе — подытоживающее, позволяет ответить на вопросы и закрепить материал.

«В нём нет механики, я закидываю сюда душу»

Наш следующий собеседник — Сергей, владелец компании, которая семь лет занимается поиском машин для клиентов на внутреннем и внешнем рынках. Два последних года мужчина работает полностью на себя.





— Я пришёл в бизнес фактически с улицы. Обратился в компанию, чтобы нашли мне машину. Сам на тот момент хорошо разбирался в авто, но в приоритете было другое дело, которое только начало расти. Стало понятно, что если окунусь в поиски автомобиля, то не смогу полноценно погрузиться в работу. Поэтому обратился к сторонней фирме. Мы заключили договор, но так вышло, что в тот же день я сам нашёл нужное авто, поэтому отказался от их услуг. Приехал в офис объясниться, слово за слово — и устроился к ним на работу.





Сергей признаётся: автомобильное направление преследовало его всю жизнь.





— Оно было как хобби, приносящее не только удовольствие, но и деньги. Хотя занимался я в основном другой работой. Потом влился в процесс и понял, чего не хватает, что можно улучшить. Проработав год, поговорил со своим другом и теперь уже партнёром, и мы решили выкупить у парней данное направление. Они занимались в основном российским рынком, а мы взялись за Беларусь. Здесь сегмент машин более дешёвый, бывшим работодателям это оказалось неинтересно, и они согласились. Мы сделали ребрендинг и стали продолжать развивать направление.





Компания считает, что в процессе подбора авто всегда ценен человеческий фактор.





— Важно чувствовать людей, продавца. Это у меня такой подход. В нём нет механики, я закидываю сюда душу. Если человек мне не симпатичен, я у него не куплю машину. Многие с этим не согласятся, потому что смотрят в первую очередь на авто, а не на его хозяина. Но я убеждён: владелец транслирует собственное отношение к жизни через свою машину. Если человек плохо относился к ней, у него нет истории её обслуживания или он предлагает решить проблему самым простым способом, тогда я таких продавцов сторонюсь.





Порой я даже перегибаю палку и чересчур скрупулёзно ищу авто, что увеличивает договорные сроки. Тем более сегодня в стране ситуация сложная, поднялись цены, на рынке «живых» экземпляров очень мало. Новые объявления практически сразу исчезают, не успеваешь даже доехать до владельца. Машина продаётся в течение часа.





Обращаются к Сергею в основном обычные люди (но бывает, что и компании).





— Это те, кто не разбирается в автомобилях или у кого нет времени физически заниматься поиском авто, звонить, проверять, оформлять. Такой процесс действительно трудоёмкий. Есть ещё категория клиентов, которые обжигались на покупке некачественного авто, постоянно ломавшегося. По факту белорусы очень доверчивы, часто не смотрят детально покупку, легко расстаются с деньгами. У нас любят на последние купить машину — и потом страдают, потому что приобрели проблему на колёсах. А как можно взять авто за десять тысяч долларов, не проверив его кузов, компьютер, ходовую часть? Не понимаю.





Зарабатывать на поиске машин удаётся хорошо.





— Прибыль в среднем я не могу сразу назвать, но отмечу, что это доходный бизнес. В чём большой плюс — тут нет значительных затрат, не нужно содержать офис и большое количество сотрудников. Основные расходы идут на рекламу, развитие, покупку нового оборудования.





Сергей считает, что услуга по поиску машин нынче крайне востребована.





— В стране остаётся всё меньше «живых» автомобилей, купить их сложно, конкуренция растёт по месяцам. Три-четыре года назад можно было на пальцах одной руки сосчитать компании, занимающиеся автоподбором, а сегодня они появляются практически каждый день. Ситуация сопоставима с историей общепита в 2014 году, когда у нас открывались десятки кафе.





— Наверху остаются компании, которые долго работают, стараются продвигать свои услуги в медиа, социальных сетях, видеосервисах. Мы тоже такое практикуем, в том числе открываем новое направление — занимаемся компьютерной диагностикой электрокаров Tesla. Оно стало очень актуальным, за этим будущее.







