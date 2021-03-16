Это подтвердил начальник управления по гражданству и миграции УВД облисполкома подполковник милиции Юрий БРАЗИНСКИЙ.





Следует отметить, что получение ID-карты, имеющей хождение на территории Беларуси, – первичный этап биодокументизации гражданина, а биометрический паспорт – уже следующий, хотя допускается и одновременное получение двух этих документов. При этом паспорт без ID-карты не оформляется.





За паспортом – с хорошим настроением

Изготовление ID-карты обойдется в стандартном варианте в 1,5 базовой величины, биометрического паспорта – в 2 базовые. Срок изготовления – 15 рабочих дней. Предусмотрены наценки за ускоренный порядок (10 дней – 1 базовая величина) и за срочный (5 дней – 2 базовые величины). Для некоторых категорий есть льготы по оплате. Стандартный срок службы биометрических документов – 10 лет (для лиц, не достигших 14-летнего возраста, – 5 лет).





В подразделениях по гражданству и миграции, куда, по выражению Юрия Бразинского, нужно идти с действующим паспортом и хорошим настроением (а также деньгами на уплату госпошлины), у соискателя биодокументов возьмут биометрические образцы, то есть отпечатки пальцев. Как правило, это указательные пальцы обеих рук, но если они отсутствуют, то сканируют подушечки больших пальцев и т.д. На месте происходит фотографирование (улыбаться при этом не рекомендуется, одежда допускается любая, не обязательно темная, при этом основным условием является то, чтобы она не закрывала лицо).





Определенный нюанс возникает в случае, если гражданин или гражданка недавно вступили в брак, в особенности за границей. В этом случае свидетельство о заключении брака необходимо представить сотрудникам паспортно-визовой службы для внесения в базу данных или сверки с ней. То же касается свидетельства о рождении ребенка, если пополнение семьи имело место в последние месяцы перед обращением. Также могут понадобиться свидетельство (документ) о расторжении брака либо копия решения суда о расторжении брака – в случае расторжения заявителем брака; или свидетельство о перемене имени – в случае перемены заявителем фамилии, собственного имени, отчества.





Два ПИН-кода

Вся информация о гражданине, его семье, месте жительства или регистрации будет зашифрована в специальных носителях (чипах), и оттуда ее смогут извлечь только уполномоченные государственные органы, где есть для этих целей машиносчитыватели. Иными словами, утеря паспорта или ID-карты не приведет к тому, что ваши персональные данные станут достоянием посторонних людей, среди которых могут оказаться и злоумышленники. Максимум того, что им станет известно, – имя, фамилия и отчество на трех языках – белорусском, русском и в латинской транслитерации (транслитерация производится с белорусского или русского языка в порядке, установленном Министерством внутренних дел), гражданство, личный номер, номер паспорта. Остальные странички биопаспорта – чистые, теоретически они могут служить для проставления виз зарубежных государств, отметок о въезде/выезде на их территорию.





Также биометрические документы содержат зачипированные образцы электронной цифровой подписи гражданина. Это дает возможность выполнять в электронном виде те или иные административные процедуры.





– На ID-карте предусмотрено наличие двух ПИН-кодов, – разъясняет Юрий Бразинский. – Первый ПИН-код служит для того, чтобы разрешить доступ к своим персональным данным при вводе документа в машиносчитыватель. Второй ПИН-код означает подтверждение электронной подписи клиента госуслуг.





По словам Юрия Юрьевича, нет повода волноваться за сохранность персональных данных и невозможность их утечки. Каждое обращение к базе фиксируется; безосновательный запрос данных гражданина или разглашение, с умыслом или без, его персональной информации влекут серьезную ответственность, вплоть до уголовной.

Только «био»? Выбор пока есть, но не у всех

Начальник УГиМ обращает внимание, что наряду с новыми документами продолжается оформление белорусских паспортов старого образца, и гражданин Беларуси по истечении срока действия паспорта имеет возможность выбора – остаться на «старом» паспорте или шагнуть вместе со страной к цифровым технологиям. Правда, единожды перейдя на «био», к прежнему образцу документа уже не вернешься. Внешний вид обложки, к слову, практически тот же, только в «новом» более высокая степень защиты.





Нет выбора у иностранцев, имеющих право на постоянное проживание в Беларуси (на Брестчине к этой категории относятся около 25 тысяч человек – россияне, украинцы, поляки, казахстанцы и др.): только биометрические документы (биометрический вид на жительство). С 25 августа прекращен прием документов на изготовление видов на жительство старого образца.





А достаточно ли считывателей?

Возвращаясь к технической стороне вопроса, наличие машиносчитывателей во всех определенных для этих процедур госорганах должно контролироваться соответствующими руководителями этих органов. Ю. Бразинский заверяет, что подразделения по гражданству и миграции Брестчины оснащены необходимой аппаратурой полностью. По его словам, с сотрудниками проведены обучающие семинары и тренировки в условиях близких к реальным. Степень готовности органов УГиМ оценивается как высокая. «Всё доступно, комфортно, удобно, в первую очередь для гражданина», – резюмирует подполковник милиции.





Пожалуй, любое громкое начинание первоначально воспринимается в народе настороженно, как нечто непонятное и вносящее дискомфорт. Поэтому Юрий Бразинский не ждет ажиотажа во вверенных подразделениях со стороны соискателей биодокументов. Но предполагает, что услуга будет востребована в первую очередь молодыми людьми: свойство молодости – испытывать новинки прогресса на себе и вникать в их преимущества первыми.





ВАЖНО!

Паспорта старого образца действительны до истечения срока их действия. При обмене они сдаются в органы МВД. По заявлению (при наличии, к примеру, действующей визы) можно оставить себе этот старый паспорт, но он будет считаться недействительным. В таких условиях можно воспользоваться возможностью оформить на себя два действующих биометрических паспорта – одним пользоваться, ездить за границу, а другой сдать, к примеру, в консульство на получение визы.



