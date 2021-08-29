Члены радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России), которые захватили власть в Афганистане, убили популярного фольклорного исполнителя и музыканта Фавада Андараби, поддерживавшего силы сопротивления. Об этом свидетельствуют данные местного телеканала Times Now.





Согласно информации канала, в субботу, 28 августа, к афганскому исполнителю народных песен, который проживал в городе Андараб, провинция Баглан, пришли боевики «Талибана». Они вывели музыканта из его дома и расстреляли. Информацию о гибели певца подтвердил его сын. Артист в своих песнях поддерживал движение сопротивления и осуждал действия талибов. Кроме того, большинство лидеров «Талибана» считают музыку Андараби «противной исламу», пишет Лента.ру.



