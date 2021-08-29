В Мозыре задержали мать двоих несовершеннолетних детей за «слив данных» милиционеров
В Мозыре сотрудники ГУБОПиКа задержали 35-летнюю мать двоих несовершеннолетних детей Ирину Горашину. Ее позвали в милицию, чтобы отдать телефон, но в итоге задержали.
Против нее возбудили уголовное дело по факту незаконных действий в отношении информации о частной жизни и персональных данных, пишет Наша Нива.
«Установлено, что в сентябре прошлого года в одном из Telegram-каналов, признанном впоследствии экстремистским, она публиковала персональные данные сотрудников милиции, размещала призывы к протестной деятельности», — говорится в пресс-сообщении МВД.
11:41 29/08/2021
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