Против нее возбудили уголовное дело по факту незаконных действий в отношении информации о частной жизни и персональных данных, пишет Наша Нива.





«Установлено, что в сентябре прошлого года в одном из Telegram-каналов, признанном впоследствии экстремистским, она публиковала персональные данные сотрудников милиции, размещала призывы к протестной деятельности», — говорится в пресс-сообщении МВД.



