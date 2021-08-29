Эти маленькие вампиры помогали во всех случаях. О лечебном эффекте гирудотерапии корреспондент агентства «Минск-Новости» поговорил с врачом-рефлексотерапевтом высшей квалификационной категории Тамарой Турбинской.





Как человек, детство которого прошло среди болот, не боялся пиявок сызмальства. Да и какой смысл было бояться, если летом ареалы нашего обитания, как говорят биологи, совпадали практически полностью. Рыбачили с друзьями, плескались, пасли коров, искали утиные гнезда, собирали букеты ароматного багульника или удивительно красивых ярко-желтых лотачей, как у нас называли калужницу болотную, — и все это бродя в воде, где были эти маленькие вампиры. Бывало, присасывались. Ну и что? Не больно ведь.





Став взрослым, и вовсе узнал: укус пиявки полезен. А еще нашел ответ на вопрос, который с детства оставался без ответа: почему мои деды во время сенокоса ничуть не гнушались утолить жажду болотной водой? Придавят, было, пяткой землю, чтобы удобнее было горстью зачерпнуть водицы, и, не смущаясь, пьют. Оказывается, пиявка — лучший лаборант по части определения качества воды: живет только в очень чистой среде. Так что, называя сегодня болотом любой грязный водоем, мы очень далеки от истины.





От Гиппократа до наших дней

— Тамара Константиновна, насчет того, что пиявки, кроме всего прочего, являются и лучшим барометром чистоты воды в водоеме, — это правда?





— Действительно, они чрезвычайно разборчивы. Живут только в чистой воде и ни за что не присосутся к человеку, от которого исходит сильный запах. Будь то слишком ароматный гель для душа, табак, алкоголь, пот… Недолюбливают и слишком нервных людей. Так что, если вы очень боитесь пиявок, то гирудотерапия (лечение пиявками) явно не для вас. Пиявки попросту откажутся присасываться.





— Мои друзья по босоногому детству пугали друг друга страшилками, мол, пиявка может пролезть под кожу, забраться в вену и высосать всю кровь. Поэтому многие боялись пиявок не только из-за их не очень приятного вида. Такое возможно?





— Обыкновенные детские страшилки, не более. Под кожу пиявка не проникает. С помощью острых челюстей с хитиновыми зубчиками она прокусывает ее на глубину лишь около 1,5 мм и может высосать не более 5 мл крови. Присасывание напоминает укус комара или щипок крапивы. Более того, насытившись, она сама уплывает или уползает восвояси.





— Лечение пиявками — это то самое кровопускание, о котором вспоминается едва ли не во всех исторических романах?





— Только отчасти. Кровопускание использовалось для того, чтобы разгрузить кровоток, освободить сосуды от вязкой и застойной крови, что благотворно влияет на весь организм. В далекой древности существовало очень много методов убрать лишнюю или больную кровь и приспособлений для этого, иногда даже варварских. Но наиболее безопасно было сделать это с помощью пиявок.





Однако лечебный эффект гирудотерапии не только и не столько в этом. Он складывается из нескольких факторов. Например, пиявка оказывает действие, сходное с методом иглоукалывания. Вот почему очень важен правильный выбор точек для постановки пиявок. Но самое главное в том, что эти маленькие вампиры являются «фабрикой» по выработке огромного количества биологически активных веществ, являющихся поистине целебным природным лекарством, исцеляющим от множества недугов. Естественно, при правильном применении. Вещества, образуемые пиявкой, обладают мощным антимикробным действием, вызывают противовоспалительное, обезболивающее, противоотечное действие, снижают вероятность образования тромбов, улучшают микроциркуляцию, а также активируют иммунную систему. Сегодня изучено около 500 биологически активных веществ, по своему составу они совершенно уникальны. Наиболее известны гирудин, дестабилаза, гиалуронидаза, простаноиды.





— Пиявки использовались в медицине издревле, гирудотерапия много веков была очень популярна, а потом наступило почти полное ее забвение. Почему?





— Можно вспомнить, что древнеегипетские лекари лечили пиявками фараонов еще 3 000 лет назад (по крайней мере, судя по росписям в гробницах). Упоминание о пиявках имеется и в Библии, и в Коране. С помощью гирудотерапии облегчали страдания своим пациентам великие врачи Гиппократ, Гален и Авиценна. Маленькие вампиры были известны и в России: с их помощью снимали приступы астмы, лечили экзему и воспаление легких, снижали давление и укрощали мигрень, которую часто путали с похмельем, но пиявки помогали во всех случаях. Среди барышень царского двора существовала даже мода: накануне бала ставить пиявок на лицо и за уши для улучшения цвета лица, румянца, блеска в глазах, для поднятия настроения. Впрочем, тогда настолько увлеклись лечением пиявками, что начали переусердствовать: назначали их от всех болезней и использовали по 200 штук за сеанс. Бесконтрольное использование кровососов постепенно дискредитировало саму идею гирудотерапии, и к началу ХХ века от этого метода лечения отказались многие врачи.





— Сегодня некоторые медицинские учреждения столицы вновь предлагают пациентам сеансы гирудотерапии. Экзотика? Ренессанс?





— Всплеск интереса к лечению пиявками наблюдается во всем мире. И это не дань моде. Научные исследования, проведенные за последние годы, подтверждают эффективность использования гирудотерапии во всех областях клинической медицины как дополнительного метода при стандартном лечении. Заметьте: дополнительного. То есть гирудотерапия не подменяет традиционную медицину, а дополняет.





Впрыск волшебного секрета

— Как выглядит сам процесс лечения пиявками?





— Начну с того, что лечить пиявками может только врач, прошедший специальное обучение. А медицинское учреждение, где применяется метод гирудотерапии, обязательно должно иметь лицензию на его использование. Самолечение недопустимо.





Продолжительность сеанса гирудотерапии зависит от состояния пациента и выраженности проблемы. Время определяется индивидуально. К тому же, как мы уже говорили, пиявка сама решает, сколько времени ей необходимо работать. Поэтому обычно сеанс длится от 5 минут до отпадания. Самые важные — первые 20 минут, когда идет впрыск волшебного секрета.





Лечение, как правило, проводится курсами по 7–10 сеансов, 2–3 сеанса в неделю, при необходимости — чаще. Кровь из ранки не останавливаем. Считается нормальным, если выделения из места укуса продолжаются до 24 часов. Крови при этом уходит совсем немного, в основном межтканевая жидкость, лимфа.





Вероятность заражения пациента полностью исключена. После сеанса пиявки уничтожаются.





— Выше говорили, что в старину, бывало, лекари ставили по 200 пиявок за сеанс. А сколько штук за раз используете вы?





— От 1 (это чаще всего детям) до 8. Гирудотерапию при этом сочетаю с другими методами лечения — иглорефлексотерапией, гомеопатией, фитотерапией, физиотерапией. Так использование пиявок более эффективно.





— Кому бы вы порекомендовали гирудотерапию?





— Пиявки применяются при множестве заболеваний как у взрослых, так и у детей. Например, при варикозном расширении вен, тромбофлебите, геморрое, миоме матки, эндометриозе, кистах яичников, аденоме предстательной железы, мужском и женском бесплодии. Высокоэффективна гирудотерапия при гипертонии, ишемической болезни сердца, в профилактике и реабилитации инфаркта, инсульта, при сахарном диабете. Помогает при болезнях опорно-двигательного аппарата, дыхательной системы, неврологических расстройствах. Содержимое слюны пиявки стимулирует выброс эндорфинов, улучшает сон, снижает депрессию и хроническую усталость.





Все направления, при которых помогает пиявка, перечислить сложно, зато противопоказаний к применению всего несколько. Это гемофилия, тяжелая степень анемии, геморрагические диатезы, гипотония, индивидуальная непереносимость, злокачественные заболевания, истощение. Беременность является противопоказанием относительным.





Справочно





Разумеется, сегодня медицинских пиявок никто не ловит сачком в пруду, как Дуремар в сказке про Буратино. В природе известно около 400 видов пиявок, но в лечебных целях могут применяться только вид «пиявка медицинская» и два ее подвида — «пиявка лечебная» и «пиявка аптекарская». Их выращивают в искусственных условиях под тщательным наблюдением. В том числе и в Минске.



