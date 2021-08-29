В Шальчининкском районе группа из нескольких мигрантов, увидев пограничников на литовской стороне, отказалась от своих намерений пересечь государственную границу и без предварительного предупреждения вернулась в Беларусь.





На территории Беларуси также были замечены несколько небольших групп мигрантов, не подходивших к границе.





Патрулирование на территории Литвы и далее осуществляется в усиленном режиме. Для наблюдения за территорией СОГГ использует свой служебный вертолет, самолеты иностранных партнеров - Германии и Латвии. За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение.



