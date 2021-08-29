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Куба пошла на эксперименты из-за вспышек COVID-19: будут комбинировать вакцины

Куба пошла на эксперименты с вакцинами из-за роста случаев заболеваемости коронавирусом. Там решили комбинировать вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Куба начнет использовать китайскую вакцину Sinopharm, чтобы бороться с одной из самых страшных вспышек коронавируса в мире. До этого на Кубе использовали только вакцину собственного производства.

Органы здравоохранения заявили, что теперь на Кубе будут применять две дозы Sinopharm в сочетании с кубинской ревакцинацией. Такая комбинация вакцин станет доступной в центральной провинции Сьенфуэгос с 29 августа.

Власти заявляют, что эффективность комбинированной вакцины превышает 90%. При этом не ясно, откуда поступили такие данные. Такое решение подверглось критике экспертов.

"Кажется очевидным, что решение применить Sinopharm в Сьенфуэгосе связано с ограниченной доступностью кубинских вакцин и срочностью, вызванной большим количеством случаев", - сказал кубинский вирусолог Амилкар Перес Риверол.

Власти страны планировали вакцинировать 70% населения к августу, однако пока что им это удалось только на 30%. При этом Куба имеет один из самых высоких показателей заболеваемости COVID-19 в мире.

Напомним, что протесты на Кубе были связаны с нехваткой лекарств и товаров первой необходимости. Из-за этого власти начали преследовать противников правительства.
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