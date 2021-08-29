К вечеру субботы доступ для афганцев к аэропорту Кабула практически закрыт. Днем боевики "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ и Казахстане) расставили дополнительные КПП на въезд в аэропорт, чтобы не допустить скоплений людей и толп по пути к столичной воздушной гавани. Агентство отмечает, что большинство мест, где ранее люди группами ожидали возможности попасть в аэропорт, в данный момент пусты.





В Вашингтоне вечером в субботу заявили, что к настоящему моменту, начиная с 15 августа, эвакуировали 117 тыс. человек, причем в подавляющем большинстве своем это были афганцы.





Кроме того, в субботу американские официальные лица заявили, что военные в аэропорту Кабула предпринимают все возможные меры безопасности, потому что не исключается вероятность того, что террористы могут вновь нанести удар по аэропорту и его окрестностям. В результате серии терактов в четверг погибли около 200 человек, включая 13 американских военнослужащих.





Представитель "Талибана" Забиулла Моджахед заявил в субботу, что силы группировки занимали некоторые позиции в аэропорту и готовы мирно взять его под свой контроль, когда американские войска покинут его, однако представитель Пентагона Джон Кирби опроверг это заявление, пише т interfax.by

Британия в субботу завершила операцию по эвакуации гражданских лиц, теперь в течение выходных Афганистан покинут и британские военные. В Лондоне признали, что им удалось вывезти не всех людей, которых они планировали забрать. Самолет итальянских ВВС, совершивший последний эвакуационный рейс с гражданскими лицами, приземлился в Риме рано утром в субботу. В ночь на субботу эвакуацию завершила и Франция.





Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь заявил, что Париж ведет переговоры с талибами через Катар о возможной дальнейшей эвакуации людей по воздуху, однако он отметил, что эти переговоры "очень хрупкие и весьма условные".





Предполагается, что вывод американских сил из аэропорта Кабула завершится 31 августа. Таким образом закончится 20-летнее военное присутствие в Афганистане США и их союзников.



