Ураган "Ида", усилившийся до второй, средней, категории, движется к побережью штата Луизиана. Губернатор Джон Бел Эдвардс призвал местных жителей самое позднее к вечеру субботы, 28 августа, укрыться в безопасных местах. В Национальном центре США по наблюдению за ураганами (NHC) предупредили, что Луизиана и Новый Орлеан могут столкнуться с сильными осадками, штормовым нагоном и катастрофическими порывами ветра.





По оценкам метеорологов, "Ида" должна достичь побережья штата к вечеру 29 августа. Как уточняет агентство dpa, если прогнозы сбудутся, это произойдет ровно через 16 лет после того, как на Луизиану обрушилась "Катрина" - самый разрушительный ураган в истории США. От его последствий погибли свыше 1830 человек. С тех пор миллиарды долларов были инвестированы в защиту региона от наводнений.





Жители готовятся к приходу урагана Ида





"Ида" может достичь максимальной категории

В субботу, 28 августа, "Ида" продолжила набирать силу над теплыми водами Мексиканского залива. В NHC предупредили, что она может стать ураганом четвертой, максимальной, категории к тому моменту, как достигнет побережья штата. В подобном случае речь идет о том, что скорость отдельных порывов ветра может превышать 209 километров в час, а само природное явление грозит "чрезвычайными последствиями".