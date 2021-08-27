В своем решении ведомство указывает причиной «неосуществление коммерческой организацией предпринимательской деятельности в течение двадцати четырёх месяцев подряд». При этом, утверждают в организации, сейчас команда реализовывает пятый коммерческий проект за последние полтора года.





Также руководство отмечает, что по уставу «Минская урбанистическая платформа» — это некоммерческая организация с правом осуществления коммерческой деятельности.



