+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Мингорисполком ликвидирует «Минскую урбанистическую платформу»

Мингорисполком ликвидирует «Минскую урбанистическую платформу», сообщает само учреждение.

 В своем решении ведомство указывает причиной «неосуществление коммерческой организацией предпринимательской деятельности в течение двадцати четырёх месяцев подряд». При этом, утверждают в организации, сейчас команда реализовывает пятый коммерческий проект за последние полтора года.

Также руководство отмечает, что по уставу «Минская урбанистическая платформа» — это некоммерческая организация с правом осуществления коммерческой деятельности.

На сайте организации указано, что «Минская урбанистическая платформа» организовывает урбан-мероприятия, образовывает, разрабатывает застройку и благоустройство вместе с жителями и жительницами, пишет статьи и проводит исследования для журнала, читает лекции и дает комментарии СМИ, пишет mediazona.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]