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В Бразилии открыли статую Будды выше статуи Христа

В дзен-буддийском монастыре в Ибирасу в Бразилии открыли 35-метровую статую Будды. Она превосходит по высоте статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанерйо, которая без пьедестала составляет 30 м.


Статуя Будды выполнена из железа, стали, бетона, передает G1. Она весит 350 тонн. Статуя доступна для посещения в любое время суток и бесплатно. Это вторая по величине статуя Будды в мире. Самая высокая находится в Китае.

Работа над статуей была завершена еще в 2020 году, но открытие несколько раз откладывали из-за пандемии коронавируса, пишет kommersant.ru
 
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