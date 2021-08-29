



Во второй половине сентября этого года, согласно прогнозам синоптиков, ожидается «бабье лето», которое порадует теплом. Оно продлится, скорее всего, до начала октября.





Среднемесячная температура воздуха в следующем месяце ожидается около средних многолетних значений – будет +11…+13°C. Воздух в дневные часы чаще всего станет прогреваться до +14…+19 градусов, при дождях и сплошной облачности – на 2-4 градуса прохладнее. По югу в самые теплые дни можно будет вспомнить лето – до +23…+25 градусов.





В конце сентября в северных районах могут быть также и первые осенние заморозки. На большей части страны на поверхности почвы они уже могут наблюдаться в 1-й декаде сентября, повсеместно во 2-й декаде месяца. Предполагается месячное количество осадков (дождь) также в пределах климатической нормы – в среднем от 11 до 15 дней.



