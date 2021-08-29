+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Синоптик Дмитрий Рябов рассказал, какой будет погода в сентябре

Буквально через несколько недель, 22 сентября 2021 года, когда день и ночь будут делить сутки поровну, а значит, наступает астрономическая осень.


Во второй половине сентября этого года, согласно прогнозам синоптиков, ожидается «бабье лето», которое порадует теплом. Оно продлится, скорее всего, до начала октября. 

Среднемесячная температура воздуха в следующем месяце ожидается около средних многолетних значений – будет +11…+13°C. Воздух в дневные часы чаще всего станет прогреваться до +14…+19 градусов, при дождях и сплошной облачности – на 2-4 градуса прохладнее. По югу в самые теплые дни можно будет вспомнить лето – до +23…+25 градусов. 

В конце сентября в северных районах могут быть также и первые осенние заморозки. На большей части страны на поверхности почвы они уже могут наблюдаться в 1-й декаде сентября, повсеместно во 2-й декаде месяца. Предполагается месячное количество осадков (дождь) также в пределах климатической нормы – в среднем от 11 до 15 дней.
Newsbel.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]