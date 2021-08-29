Американский провайдер онлайн-обучения Preply опубликовал отчет «Самые переводимые книги в мире», пиш ет Thinktanks.by.





Preply сравнил 195 стран и исследовал книги, написанные авторами из каждой страны с наибольшим количеством переводов. При необходимости авторы использовали данные World Cat Library, чтобы найти доступное название книги на большинстве языков. Затем создатели отчета визуализировали данные в легко усваиваемой инфографике. Preply проигнорировал религиозные тексты и опустил страны с книгами, переведенными менее 5 раз.





В целом Preply установила, что детская литература занимает первые места. «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери - номер один. В настоящее время он занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый переводимый автор той же книги.





В Соединенных Штатах «Дорога к счастью» Рона Л. Хаббарда является самой переводимой книгой всех времен. Но стоит учитывать, что она используется саентологами как инструмент вербовки.





Художественная литература является одним из самых переводимых текстов в Северной Америке, Южной Америке, Африке и Океании.





В исследовании сообщается, что самой переводимой книгой автора из Беларуси является произведение Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». Оно переведено на 15 языков. Самым переводимым произведением автора из России является роман Льва Толстого «Анна Каренина». Он переведен на 49 языков. Самым известным языком автора из Украины является стихотворение Тараса Шевченко «Завещание», переведенное на 150 языков.





10 самых переводимых книг в мире по количеству языков:





Маленький принц Антуана де Сент-Экзюпери (более 382 языков) - Франция

Приключения Пиноккио Карло Коллоди (300+ языков) - Италия

Приключения Алисы в стране чудес Льюиса Кэрролла (175+ языков) - Англия

Сказки Андерсена Ганса Христиана Андерсена (более 160 языков) - Дания

Завещание Тараса Шевченко (150+ языков) - Украина

Гениальный джентльмен Дон Кихот из Ла-Манчи Мигель де Сервантес (140+ языков) - Испания

«Дорога к счастью» Л. Рона Хаббарда (112+ языков) - США

Приключения Тинтина Жоржа Проспера Реми (93+ языков) - Бельгия

Трагедия человека Имре Мадача (90+ языков) - Венгрия

10. Алхимик Пауло Коэло (80+ языков) - Бразилия

Рейтинг по континентам:

Маленький принц Антуана де Сент-Экзюпери (более 382 языков) - Европа

«Дорога к счастью» Л. Рона Хаббарда (112+ языков) - Северная Америка

Алхимик Пауло Коэло (более 80 языков) - Южная Америка

Революция в вертикальном положении: или почему люди ходят прямо. Автор: Нгуго ва Тионго (63+ языков) - Африка

Автобиография йога Парамахансы Йогананды (50+ языков) - Азия

Коллин Маккалоу «Птицы-шипы» (более 20 языков) - Океания



