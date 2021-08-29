



По библейскому преданию, Иисус Христос умылся и вытер лицо полотном, которое помогло исцелить царя, страдавшего от язв на теле. Считается, что лик Спасителя на полотне стал прообразом первой иконы.





Важные традиции Орехового Спаса

В этот день принято выпекать хлеб из зерна нового урожая. Раньше к 29 августа заканчивали жатву. В лесу собирали орехи, которые как раз поспевали к этому времени. Орехами запасались на зиму, делали из них настойку. Считалось, что она будет иметь лечебные свойства. А настойкой из перегородок грецкого ореха спасались от простуды и болезни суставов.





Этот праздник заканчивал цикл из "трех Спасов", так как его отмечали после Медового и Яблочного. "Холодным" же Спас называют, так как на календаре конец августа, и к этому времени становилось значительно прохладнее.





Раньше в этот день принято было устраивать ярмарки и продавать домотканые полотна. Этому даже посвящена поговорка: "Первый Спас - на воде стоят, второй Спас - яблоки едят, третий Спас - на горе полотна продают".





Завершать Ореховый Спас принято мытьем в бане.





Что святят в храме 29 августа

В церковь на освящение принято нести хлеб, зерно, орехи, а также (как и на другие праздники Спаса) фрукты, мед, воду.





После посещения храма дома принято накрывать богатый стол, где обязательно должен быть свежеиспеченный хлеб, пироги с ф уктовыми начинками. Также можно себе позволить угоститься ореховой настойкой.





Успенский пост закончился 27 августа, поэтому можно сытно обедать и шумно веселиться.





Приметы на Хлебный Спас

Много орехов уродило - через год будет много хлеба. Считалось, что в один и тот же год не могут хорошо уродить и орехи, и хлеб.





Жара в этот день - к холодной и дождливой второй половине сентября.





Хорошая ясная и умеренная погода - зима будет короткой.





Вдруг начался дождь, гремит гроза - жди теплую осень.





Съешьте первый орех сами, а второй отдайте первому встречному, чтобы отвести от себя ненастья.





Что строго запрещено делать на Хлебный Спас





Отказывать в милостыни нуждающимся.





Лениться и бездельничать - в этот день нужно активно готовиться к зиме, делая запасы.





Ссориться, ругаться, желать кому-либо зла - плохие мысли вернутся к вам бумерангом.