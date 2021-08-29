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Юрия Дудя вызвали в суд из-за интервью с Тимой Белорусских

Дело рассматривает Ленинский суд Минска, заседание назначено на 22 апреля 2022 года

Фото: Скриншот с Youtube канала вДудь

Журналиста и блогера Юрия Дудя вызвали в суд Минске из-за его интервью с музыкантом Тимой Белорусских. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В интервью Дудю исполнитель рассказал, что ушёл с лейбла Kaufman из-за слишком жёстких условий контракта и разногласий с продюсером, там он получал 25% от прибыли, не мог говорить о дочери и выпускать песни, которые сам хотел. 


Владельцам лейбла это не понравилось и они подали в суд иск о защите чести и достоинства. Минский суд начал рассматривать дело, но судебный процесс состояться не может из-за того, что Дудь выступает соответчиком по этому делу. 
sobesednik.ru
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