Фото: Скриншот с Youtube канала вДудь





Журналиста и блогера Юрия Дудя вызвали в суд Минске из-за его интервью с музыкантом Тимой Белорусских. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.





В интервью Дудю исполнитель рассказал, что ушёл с лейбла Kaufman из-за слишком жёстких условий контракта и разногласий с продюсером, там он получал 25% от прибыли, не мог говорить о дочери и выпускать песни, которые сам хотел.









Владельцам лейбла это не понравилось и они подали в суд иск о защите чести и достоинства. Минский суд начал рассматривать дело, но судебный процесс состояться не может из-за того, что Дудь выступает соответчиком по этому делу.







