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Пить или не пить? Ученые выяснили, сколько кофе в день полезно для сердца

Новое научное исследование показало, что употребление до трех чашек кофе в день может защитить сердце.


"Для людей без проблем с сердцем регулярное потребление кофе, от 0,5 до 3 чашек в день, снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и ранней смерти от любой причины по сравнению с теми, кто не пьет кофе", - сообщает CNN. 

Исследование было представлено на ежегодном собрании Европейского общества кардиологов. 

Ученые проанализировали информацию о 468 тыс. жителей Великобритании - сколько они пьют кофе и какое у них здоровье. Исследования показали, что употребление кофе в умеренных количествах может защитить взрослых от диабета второго типа, болезни Паркинсона, заболеваний печени, рака простаты, болезни Альцгеймера. 

Кроме того, ссылаясь на результаты более ранних  исследований, кардиологи отметили связь между снижением риска развития сердечной недостаточности и употребленим одной или несколько чашек кофе в день.
interfax.by
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