



Лидеры «Талибана» запретили фермерам выращивать опийный мак, говорят жители некоторых крупных районов выращивания опийного мака. Это привело к резкому росту цен на опий-сырец по всей стране.





На днях боевики провели несколько встреч с фермерами в южной провинции Кандагара, одном из основных регионов страны, производящих опиум. Талибы заявили, что запрещают производство наркотиков и посоветовали фермерам начать выращивать шафран.





Эти запреты последовали после заявления официального представителя «Талибана» Забиуллы Муджахида на пресс-конференции 18 августа в Кабуле о том, что новые правители страны не разрешат торговлю наркотиками. Муджахид в то время не сообщил подробностей о том, как исламистская группировка намеревается обеспечить соблюдение запрета.





Местные фермеры в провинциях Кандагар, Урузган и Хелман заявили, что цены на опий-сырец выросли втрое - с 70 до 200 долларов за килограмм из-за неуверенности в отношении будущего производства. По словам местных жителей, в северном городе Мазари-Шариф цена на опиум выросла вдвое. Опиум-сырец перерабатывается в героин.





«Если талибы запретят выращивание мака, люди умрут от голода, особенно когда прекратится международная помощь. Мы все еще надеемся, что нам разрешат выращивать мак. Ничто не может компенсировать доход, который мы получаем от выращивания мака», - рассказал в телефонном разговоре с The Wall Street Journal фермер из провинции Урузган.





В статье отмечается, что доля Афганистана в мировом производстве нелегальных опиатов приближается к 80%, и сезон посадки мака начнется примерно через месяц.





Ранее газета Financial Times писала, что талибы в течение последних 20 лет получали доходы не только от торговли наркотиками.



