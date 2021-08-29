"От общения с ним (Протасевичем - ИФ) они отказались, им было это предложено ... Изначально в плане их пребывания здесь было отмечено, что они хотят пообщаться со всеми пятью пассажирами, которые остались в Беларуси. По итогу они не встретились ни с одним из них", - заявил во время стрима "Главный. Тур" директор департамента по авиации Минтранса Беларуси Артем Сикорский.





Группа ICAO по расследованию посадки самолета Ryanair в национальном аэропорту Минск прибыла в Беларусь 23 августа, пише т interfax.by





По словам Сикорского, "их мнение изменилось, потому что они приехали с совершенно другим настроением, чем они уезжали отсюда". "С большим пониманием того, что здесь произошло. И что здесь не проводилась какая-та специальная операция для того, чтобы остановить какого-то из пассажиров, это совершенно не так. И они это, самое главное, увидели. Потому что мы не знали вообще, кто пролетал над нашим воздушным пространством, как и в большинстве самолетов, которые летят. И мы, самое главное, это доказали", - заявил директор департамента.





Кроме того, белорусская сторона, считает Сикорский, доказала, что "действовала абсолютно четко по всем международным инструкциям". "И я в конце видел, что они были абсолютно растеряны, потом что то настроение, с которым они приехали, абсолютно решенного вопроса, оно поменялось", - утверждает представитель Минтранса.





По итогам визита комиссией будут внесены изменения в предварительный отчет, который планируется подготовить в сентябре 2021 года. Итоговый отчет представят к ноябрю.





Как сообщалось, в конце мая-начале июня ЕС и ряд других стран закрыли для белорусских авиаперевозчиков свое воздушное пространство. Кроме того, самолеты европейских авиакомпаний отказались от использования воздушного пространства Беларуси.





Санкции последовали после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, который 23 мая следовал из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси и совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании, который оказался ложным. На борту рейса Ryanair находился бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ София Сапега. Обоих после приземления лайнера задержали белорусские власти.



