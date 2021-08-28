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Агурбаш рассказала о допросе в полиции: "Не дают спокойно жить"

Белорусская певица Анжелика Агурбаш подтвердила информацию о допросе в московском отделении полиции в связи с тем, что родная страна объявила ее в розыск.

Агурбаш рассказала о допросе в полиции: "Не дают спокойно жить"
ФОТО: ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ
Она действительно приезжала в отделение, но без задержаний, сообщает "СтарХит". Как оказалось, исполнительницу вызвали, чтобы ознакомить с материалами дела, которые прислали из Минска.

"Лукашенко Александр Григорьевич никак не может успокоиться", - отметила Агурбаш. Кроме запроса экстрадиции, из МВД Беларуси в Россию были отправлены документы на ее межгосударственный розыск. Певицу обвиняют в разжигании социальной вражды и розни, а также публичном оскорблении президента.

"Но со мной все в порядке, я всего лишь написала объяснительную, что не согласна с обвинениями", - добавила она.

А уже после допроса певица поехала на запланированную репетицию с музыкантами. Сама она не знает, откуда пришла информация о том, что ее арестовывали. О том, что Агурбаш была в полиции, не знали даже дети и родственники.

"Как гражданка Российской Федерации я чувствую себя в абсолютной безопасности", - призналась она. Тем не менее, она также указала на то, что ей не дают спокойно жить.

«Мы на связи, не паникуем, если какая-то критическая ситуация возникнет, будем думать, что делать дальше. Охраны у меня нет, не хочу сгущать краски. Но понимаю, что могут иметь место любые диверсии. Надо быть осторожной, смотреть по сторонам», — призналась Агурбаш.

Накануне, 28 августа, сообщалось о задержании Анжелики Агурбаш в Москве. Однако позднее помощница певицы опровергла эти сообщения. По ее словам, "никто ее не задерживал, и никто ее не допрашивает". Также она указала на то, что певица находится на светском мероприятии.
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