Она действительно приезжала в отделение, но без задержаний, сообщает "СтарХит". Как оказалось, исполнительницу вызвали, чтобы ознакомить с материалами дела, которые прислали из Минска.





"Лукашенко Александр Григорьевич никак не может успокоиться", - отметила Агурбаш. Кроме запроса экстрадиции, из МВД Беларуси в Россию были отправлены документы на ее межгосударственный розыск. Певицу обвиняют в разжигании социальной вражды и розни, а также публичном оскорблении президента.





"Но со мной все в порядке, я всего лишь написала объяснительную, что не согласна с обвинениями", - добавила она.





А уже после допроса певица поехала на запланированную репетицию с музыкантами. Сама она не знает, откуда пришла информация о том, что ее арестовывали. О том, что Агурбаш была в полиции, не знали даже дети и родственники.





"Как гражданка Российской Федерации я чувствую себя в абсолютной безопасности", - призналась она. Тем не менее, она также указала на то, что ей не дают спокойно жить.





«Мы на связи, не паникуем, если какая-то критическая ситуация возникнет, будем думать, что делать дальше. Охраны у меня нет, не хочу сгущать краски. Но понимаю, что могут иметь место любые диверсии. Надо быть осторожной, смотреть по сторонам», — призналась Агурбаш.





Накануне, 28 августа, сообщалось о задержании Анжелики Агурбаш в Москве. Однако позднее помощница певицы опровергла эти сообщения. По ее словам, "никто ее не задерживал, и никто ее не допрашивает". Также она указала на то, что певица находится на светском мероприятии.