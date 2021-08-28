











Авария произошла около 16:10. По предварительной информации, водитель "Рено" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой.





Из шести пострадавших, которым была оказана помощь на месте аварии в Минске на улице Московской, четверо госпитализированы.





Предварительные диагнозы, которые выставили врачи скорой помощи - переломы, черепно-мозговые травмы, рваные раны.





Госпитализированным будет оказана вся необходимая помощь.