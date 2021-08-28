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Шесть человек пострадали в аварии с маршруткой в Минске

На улице Московской в Минске автомобиль столкнулся с маршрутным такси, сообщили в столичной ГАИ. Медикам известно о шести пострадавших.




Авария произошла около 16:10. По предварительной информации, водитель "Рено" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой.

Из шести пострадавших, которым была оказана помощь на месте аварии в Минске на улице Московской, четверо госпитализированы.

Предварительные диагнозы, которые выставили врачи скорой помощи - переломы, черепно-мозговые травмы, рваные раны.

Госпитализированным будет оказана вся необходимая помощь.
Smartpress.by
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