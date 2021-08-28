







«Решением Мингорисполкома утверждена комиссия по наименованию и переименованию улиц и площадей города. В настоящее время ее представители и минчане внесли 77 предложений. Горожане предлагают присвоить некоторым улицам имена митрополита Филарета, Жореса Алферова, Захария Корнеева и других. Эти варианты уже рассмотрены комиссией. Планируется, что в будущем новые улицы будут названы в честь этих выдающихся людей. В настоящее время речь в меньшей степени идет о переименовании. В основном сейчас только даем названия, поскольку Минск динамично расширяется. В 2016-м в городе появилось пять новых улиц, в 2018-м — две, в 2021-м — семь», – рассказал Виталий Брель.





Он также добавил, сообщает ОНТ, что подготовлен проект, который в Минском городском Совете депутатов рассмотрят во время осенней сессии. Тогда станет известно, какие названия получат новые улицы.







