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В 2021 году в Минске появится семь новых улиц

В 2021 году в Минске появятся семь новых улиц. Об этом рассказал начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель в эфире «Радио-Минск».



«Решением Мингорисполкома утверждена комиссия по наименованию и переименованию улиц и площадей города. В настоящее время ее представители и минчане внесли 77 предложений. Горожане предлагают присвоить некоторым улицам имена митрополита Филарета, Жореса Алферова, Захария Корнеева и других. Эти варианты уже рассмотрены комиссией. Планируется, что в будущем новые улицы будут названы в честь этих выдающихся людей. В настоящее время речь в меньшей степени идет о переименовании. В основном сейчас только даем названия, поскольку Минск динамично расширяется. В 2016-м в городе появилось пять новых улиц, в 2018-м — две, в 2021-м — семь», – рассказал Виталий Брель.

Он также добавил, сообщает ОНТ, что подготовлен проект, который в Минском городском Совете депутатов рассмотрят во время осенней сессии. Тогда станет известно, какие названия получат новые улицы.
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