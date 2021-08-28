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В Литве судят гражданина Германии, везшего из Беларуси полкило героина

Гражданин Германии, 55-летний Кристиан Зель, пересек белорусско-литовскую границу в Медининкае на велосипеде еще 22 октября 2020 года.


С собой он вез чемодан, под подкладкой которого пограничники обнаружили 0,5 кг героина.  Суд над ним начался в Литве 26 августа. Иностранец уверяет, что не знал о контрабанде в своем багаже. Согласно литовским законам, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет, передает Еврорадио со ссылкой на Delfi.

Внимание таможенников Зель привлек тем, что ехал на велосипеде и тащил за собой чемодан на колесиках. В свою очередь обвиняемый заявил, что чемодан ему не принадлежит.

Кристиан Зель удивил видавших виды литовских таможенников / delfi.lt

Кристиан Зель родился в Таджикистане и в молодости уехал в Германию, гражданином которой является. Кроме того, у него есть разрешение на пребывание в Беларуси, поскольку там у него живут родственники. 

Мужчина рассказал следствию, что ездил в Беларусь продавать свою квартиру. На обратном пути, у белорусско-литовской границы он встретил незнакомого мужчину, который сказал, что его не пускают в Литву и попросил Зеля перевезти через границу его чемодан. 
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