



С собой он вез чемодан, под подкладкой которого пограничники обнаружили 0,5 кг героина. Суд над ним начался в Литве 26 августа. Иностранец уверяет, что не знал о контрабанде в своем багаже. Согласно литовским законам, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет, передает Еврорадио со ссылкой на Delfi.





Внимание таможенников Зель привлек тем, что ехал на велосипеде и тащил за собой чемодан на колесиках. В свою очередь обвиняемый заявил, что чемодан ему не принадлежит.





Кристиан Зель удивил видавших виды литовских таможенников / delfi.lt





Кристиан Зель родился в Таджикистане и в молодости уехал в Германию, гражданином которой является. Кроме того, у него есть разрешение на пребывание в Беларуси, поскольку там у него живут родственники.





Мужчина рассказал следствию, что ездил в Беларусь продавать свою квартиру. На обратном пути, у белорусско-литовской границы он встретил незнакомого мужчину, который сказал, что его не пускают в Литву и попросил Зеля перевезти через границу его чемодан.