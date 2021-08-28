+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Из-за интервью с Тимой Белорусских Дудя вызвали в суд Минска

Журналиста Юрия Дудя вызвали в минский суд из-за интервью с музыкантом Тимой Белорусских.



Российский журналист и блогер Юрий Дудь был вызван в Ленинский суд Минска из-за интервью с белорусским певцом Тимой Белорусских. Об этом сообщает Лента.Ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Дудь выступает соответчиком по делу о защите чести и достоинства белорусского музыкального лейбла Kaufman, артистом которого был Белорусских. Владельцы компании остались недовольны интервью, где музыкант рассказал о жестких условиях контракта. Артист пожаловался, что получал всего 25 процентов прибыли, не мог говорить о дочери и выпускать песни, которые ему нравятся.

Дело рассматривает Ленинский суд Минска. Заседание назначено на 22 апреля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Дудь попросил прекратить дело о пропаганде наркотиков в его интервью с Ивангаем и Моргенштерном. По мнению блогера, в роликах нет признаков пропаганды запрещенных веществ, так как он призывает воздержаться от употребления наркотиков.

1 июля в Зюзинский суд Москвы передали дело об административном правонарушении в отношении видеоблогера и журналиста Юрия Дудя о пропаганде наркотиков. Уточняется, что материалы прошли доработку в полиции.

Официальные психо-лингвистические экспертизы подтвердили факты пропаганды в интервью журналиста. В Лиге безопасного интернета уверяли, что в ходе расследования на экспертов оказывалось давление, «но, несмотря на это, состоялось объективное расследование, и дело было доведено до суда».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]