Лукашенко покатался на сигвее в последние выходные лета
Неделя у президента была насыщенная: все рабочие дни были плотно расписаны встречами и рабочими поездками, поэтому последняя суббота лета – заслуженный отдых.
© Photo : "Пул Первого"
Александр Лукашенко решил провести последние выходные лета, пишет Sputnik, прокатившись на сигвее. Кадрами с президентского досуга поделился Telegram-канал "Пул Первого".
На фотографии белорусский лидер, не смотря на пасмурную погоду, уверенно едет на "молодежном" транспортном средстве – хороший способ проводить лето и отдохнуть после сложных трудовых будней. А неделя выдалась насыщенной.
Понедельник, 23 августа
Неделя у белорусского руководителя началась с внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. На видеосаммите Лукашенко обозначил проблему мигрантов и беженцев из Афганистана и рассказал об инциденте с афганцами на границе с Польшей.
После сессии Александр Лукашенко принял с докладом начальника Службы безопасности президента Беларуси Дмитрия Шахраева. Тема обсуждения серьезная – как сделать Службу безопасности президента лучше, особенно с учетом опыта прошлогодних событий после выборов, в условиях возникающих угроз и вызовов.
Вечером понедельника Александр Лукашенко поговорил с Владимиром Путиным.
Обсудили экономические взаимоотношения, союзные программы, а еще затронули тему стратегических учений "Запад-2021".
Отдельно остановились на ситуации на границах с Беларуси с блоком НАТО, а еще на сотрудничестве в области подготовки военных и спецслужб, взаимодействии СМИ.
Вторник, 24 августа
Президент поучаствовал в Республиканском педсовете. Он решил, что надо еще раз детально изучить Кодекс об образовании, порассуждал о том, бывает ли школа без политики и анонсировал перезагрузку системы образования и призвал соблюдать порядок и дисциплину в школах.
После мероприятия Александр Лукашенко присоединился к уборке урожая арбузов на своем подворье. Помогал пес Умка.
Среда, 25 августа
В середине недели Александр Лукашенко отправился с рабочей поездкой в Логойский район. В центре внимания – сельское хозяйство. Главе государства доложили о перспективах развития комбайностроения. Поводом послужила необычная дата: во вторник исполнилось 25 лет, как на "Гомсельмаше" начали производить отечественные зерноуборочное комбайны.
А еще Лукашенко осмотрел образцы зерноуборочных комбайнов и поностальгировал, поделившись с чиновниками, как сбылась его мечта. И поделился арбузами, убранными со своего подворья, с главой Минской области Александром Турчиным сразу после рабочей поездки – тот немного расстроился, что ему не достался кусочек с президентского урожая.
Четверг, 26 августа
Президент принял с докладом председателя концерна "Белгоспищепром" Анатолия Бубена и вице-премьера Александра Субботина. Обсудили детали преобразования концерна в государственную корпорацию с нового года. Проект указа уже подготовлен.
Кстати, Анатолий Бубен подарил Лукашенко первый белорусский коньяк.
Позже в четверг прошла встреча с Виктором Шейманом, бывшим управляющим делами президента. Он доложил Александру Лукашенко о выполнении поручений по итогам поездки в страны Латинской Америки и других вопросах, находящихся в сфере его ответственности.
Руководитель государства похвастался Шейману подаренным белорусским коньяком.
Пятница, 27 августа
В ходе пятничной поездки в южный регион Александр Лукашенко символично запустил в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат "Беларуськалия " в Петрикове.
Белорусский руководитель порассуждал, как надо поднимать Полесский край, пообещал полещукам поддержку, а также вспомнил, как впервые спускался в шахту в Солигорске вместе со своим младшим сыном Николаем Лукашенко. А еще о своей мечте.
16:58 28/08/2021
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