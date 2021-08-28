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Александр Лукашенко решил провести последние выходные лета, пишет Sputnik, прокатившись на сигвее. Кадрами с президентского досуга поделился Telegram-канал "Пул Первого".





На фотографии белорусский лидер, не смотря на пасмурную погоду, уверенно едет на "молодежном" транспортном средстве – хороший способ проводить лето и отдохнуть после сложных трудовых будней. А неделя выдалась насыщенной.

Понедельник, 23 августа

Неделя у белорусского руководителя началась с внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. На видеосаммите Лукашенко обозначил проблему мигрантов и беженцев из Афганистана и рассказал об инциденте с афганцами на границе с Польшей.





После сессии Александр Лукашенко принял с докладом начальника Службы безопасности президента Беларуси Дмитрия Шахраева. Тема обсуждения серьезная – как сделать Службу безопасности президента лучше, особенно с учетом опыта прошлогодних событий после выборов, в условиях возникающих угроз и вызовов.

Вечером понедельника Александр Лукашенко поговорил с Владимиром Путиным.





Обсудили экономические взаимоотношения, союзные программы, а еще затронули тему стратегических учений "Запад-2021".





Отдельно остановились на ситуации на границах с Беларуси с блоком НАТО, а еще на сотрудничестве в области подготовки военных и спецслужб, взаимодействии СМИ.

Вторник, 24 августа

Президент поучаствовал в Республиканском педсовете. Он решил, что надо еще раз детально изучить Кодекс об образовании, порассуждал о том, бывает ли школа без политики и анонсировал перезагрузку системы образования и призвал соблюдать порядок и дисциплину в школах.





После мероприятия Александр Лукашенко присоединился к уборке урожая арбузов на своем подворье. Помогал пес Умка.

Среда, 25 августа

В середине недели Александр Лукашенко отправился с рабочей поездкой в Логойский район. В центре внимания – сельское хозяйство. Главе государства доложили о перспективах развития комбайностроения. Поводом послужила необычная дата: во вторник исполнилось 25 лет, как на "Гомсельмаше" начали производить отечественные зерноуборочное комбайны.





А еще Лукашенко осмотрел образцы зерноуборочных комбайнов и поностальгировал, поделившись с чиновниками, как сбылась его мечта. И поделился арбузами, убранными со своего подворья, с главой Минской области Александром Турчиным сразу после рабочей поездки – тот немного расстроился, что ему не достался кусочек с президентского урожая.

Четверг, 26 августа

Президент принял с докладом председателя концерна "Белгоспищепром" Анатолия Бубена и вице-премьера Александра Субботина. Обсудили детали преобразования концерна в государственную корпорацию с нового года. Проект указа уже подготовлен.





Кстати, Анатолий Бубен подарил Лукашенко первый белорусский коньяк.

Позже в четверг прошла встреча с Виктором Шейманом, бывшим управляющим делами президента. Он доложил Александру Лукашенко о выполнении поручений по итогам поездки в страны Латинской Америки и других вопросах, находящихся в сфере его ответственности.





Руководитель государства похвастался Шейману подаренным белорусским коньяком.

Пятница, 27 августа

В ходе пятничной поездки в южный регион Александр Лукашенко символично запустил в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат "Беларуськалия " в Петрикове.





Белорусский руководитель порассуждал, как надо поднимать Полесский край, пообещал полещукам поддержку, а также вспомнил, как впервые спускался в шахту в Солигорске вместе со своим младшим сыном Николаем Лукашенко. А еще о своей мечте.