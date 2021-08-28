Солист Rammstein Тиль Линдеман





Правоохранительные органы в Тверской области провели следственные действия в гостиничном номере солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдемана (Till Lindemann), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неназванный источник. Сам музыкант при проведении следственных мероприятий в ночь на субботу, 28 августа, в отеле в Завидово присутствовал в номере, передает агентство.





"Проверка проводилась в рамках заявления", - указал собеседник "Интерфакса", не назвав причину проведения следственных действий. В свою очередь, пишет DW, собеседник агентства ТАСС указал, что полиция не имеет претензий к самому Линдеману.

Предупреждение о необходимости соблюдать антиковидные меры

Агентство также сообщило, что во время визита в гостиничный номер полиция предупредила немецкого музыканта о необходимости соблюдать ограничительные меры при проведении массовых мероприятий. "Линдеману выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий", - отметил собеседник "Интерфакса".

Заведено административное дело в отношении продюсера

Позже агентство сообщило, что во время ночного визита в отель было заведено административное дело в отношении продюсера Линдемана - Анара Райбанда (Anar Reiband) за нарушение миграционного режима. "При пересечении границы РФ он заявил целью поездки туризм, хотя фактически занимался организацией концертной деятельности", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его данным, Райбанд был задержан в рамках административного разбирательства, в его отношении составлен протокол о нарушении ч.2 ст.18.8 КоАП РФ.





Материалы дела направлены в городской суд Конаково. Если вина Райбанда будет доказана, он может быть помещен в центр временного содержания мигрантов и выдворен за пределы РФ.





Организаторы: подготовка фестиваля идет "в штатном режиме"

Комментариев официальных лиц и самого музыканта пока не поступало. В Тверь рок-музыкант приехал для участия в фестивале "Макларин за Родину", где он должен выступить 29 августа в качестве хедлайнера. Подготовка к мероприятию идет "в штатном режиме, никаких отмен нет", сообщила пресс-служба фестиваля. Кроме того, Линдеман будет участвовать в международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в Москве 4-5 сентября.





Скандал вокруг использования Линдеманом изображений Эрмитажа

Между тем в середине августа разгорелся скандал вокруг неразрешенного использования Линдеманом изображений Эрмитажа. Российский музей опубликовал заявление о нелегальной продаже цифровых предметов (NFT-токены) с цифровыми изображениями, подготовленными во время съемок клипа Линдемана на песню "Любимый город" в интерьерах Эрмитажа. "Красивая история оказалась грязной игрой", - заявило руководство петербургского музея.





Коллекция NFT-токенов загружена на сервис Marketplace, их стоимость варьируется от 199 до 100 000 евро. В Эрмитаже утверждают, что свое согласие на такое использование изображений из собрания и интерьеров музея они не давали. "Господин Линдеман лично подписал договор с Эрмитажем, где четко прописано разрешение на использование изображений Эрмитажа и всех подготовленных материалов исключительно в музыкальном клипе", - говорится в заявлении. Музей направил лидеру Rammstein предостережение о нарушении своей лицензионной политики, однако ответа на это не последовало.





Эрмитаж разрешил Линдеману съемку клипа на песню "Любимый город" в мае этого года. Такое решение, как отметили в музее, было принято с учетом объявленного в России Года Германии, проходившего с конца августа 2020 года до середины 2021 года.