У бывшей журналистки БТ Ксении Луцкиной ухудшилось здоровье под стражей: растет опухоль в мозге
Она уже восемь месяцев находится в СИЗО.
Фото: Facebook / kseniya.lutskina
У бывшей журналистки Белтелерадиокомпании Ксении Луцкиной ухудшилось здоровье, ей приходится колоть обезболивающие препараты. Об этом рассказал ее отец Олег Луцкин.
Напомним, пишет kp.by, что Ксения уже восемь месяцев находится в СИЗО.
В 2012-м ей сделали сложную операцию на головном мозге – удалили опухоль, но осталась еще одна. По словам отца журналистки, опухоль начала расти.
– Ее возили два раза на МРТ – в мае и июле. Результаты показывают, что опухоль увеличивается. Дочери необходима консультация, мы добиваемся, чтобы ее отвезли на прием в центр неврологии и нейрохирургии, чтобы понять, что делать дальше, – рассказал подробности Олег Луцкин, его слова приводит Telegram-канал nashaniva.
Ксения находится на постельном режиме до 1 сентября. У нее сильные головные боли, журналистке колют обезболивающие препараты. Отец возит ей таблетки каждую неделю.
Ксению Луцкину задержали в декабре прошлого года по делу «Пресс-клуба». Из «Белтелерадиокомпании» она уволилась в августе 2020-го года после президентских выборов и последовавших после них событий.
Луцкиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов (ч.6 ст.16 и ч.2 ст.243 УК РБ).
Источник: Надежда Белянская
16:12 28/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение