Фото: Facebook / kseniya.lutskina





У бывшей журналистки Белтелерадиокомпании Ксении Луцкиной ухудшилось здоровье, ей приходится колоть обезболивающие препараты. Об этом рассказал ее отец Олег Луцкин.





Напомним, пишет kp.by, что Ксения уже восемь месяцев находится в СИЗО.





В 2012-м ей сделали сложную операцию на головном мозге – удалили опухоль, но осталась еще одна. По словам отца журналистки, опухоль начала расти.





– Ее возили два раза на МРТ – в мае и июле. Результаты показывают, что опухоль увеличивается. Дочери необходима консультация, мы добиваемся, чтобы ее отвезли на прием в центр неврологии и нейрохирургии, чтобы понять, что делать дальше, – рассказал подробности Олег Луцкин, его слова приводит Telegram-канал nashaniva.





Ксения находится на постельном режиме до 1 сентября. У нее сильные головные боли, журналистке колют обезболивающие препараты. Отец возит ей таблетки каждую неделю.





Ксению Луцкину задержали в декабре прошлого года по делу «Пресс-клуба». Из «Белтелерадиокомпании» она уволилась в августе 2020-го года после президентских выборов и последовавших после них событий.





Луцкиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов (ч.6 ст.16 и ч.2 ст.243 УК РБ).







